Eugenio Derbez habló sobre los rumores de reconciliación entre su hija Aislinn y Mauricio Ochman

Eugenio Derbez se pronunció sobre los rumores de reconciliación entre Aislinn y Mauricio Ochman.

Eugenio Derbez disipó los rumores de reconciliación entre Aislinn y Mauricio Ochman. (Foto: Alberto Rodriguez/AFP)

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¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la supuesta reconciliación entre Aislinn y Mauricio Ochman?

El actor mexicano habló sobre las especulaciones que circulan en las plataformas digitales sobre su hija y su exesposo debido a que actualmente se encuentran trabajando en la misma película titulada “Hasta el fin del mundo”.

Los comentarios en las redes sociales comenzaron porque los actores son pareja en el filme.

Derbez dijo que está cansado de que le estén preguntando por la relación de su hija, pero que quiere dejar claro que se trata de un junte netamente profesional y que luego de cada grabación cada uno se va para su casa.

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Asimismo, expresó que solo se tratan por temas laborales o por asuntos relacionados con su pequeña hija Kailani.

El actor recalcó que no quiere hablar más del tema y que no es su asunto y que en la filmación no hubo ningún inconveniente por su pasado compartido.

Aislinn y Mauricio han manifestado en varias oportunidades que llevan una muy buena relación por su hija y que incluso ella fue la más beneficiada con este junte en pantalla, ya que pudo compartir con ambos en el mismo espacio.

Eugenio Derbez reveló si Aislinn y Mauricio Ochman están juntos de nuevo. (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

¿Cuándo fue la separación entre Aislinn y Mauricio Ochman?

Recordemos que la pareja de actores se divorció en el 2020, tras cuatro años de relación, situación que sorprendió a sus seguidores ya que fue una de las bodas más sonadas y esperadas del entretenimiento mexicano en esa época.

El público, por su parte, recibe este junte como una oportunidad de disfrutar nuevamente de la química que alguna vez los convirtió en una de las parejas más queridas del espectáculo en México.

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Los rumores sobre una posible reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochman se dan a casi un año del fallecimiento de la madre de Aislinn, Gabriela Michel, quien sufrió un infarto fulminante a los 65 años.

Gabriela fue una reconocida locutora y actriz de doblaje en México, con una trayectoria que dejó huella en la industria del entretenimiento.

Prestó su voz a personajes como la Reina Clarion en la saga Tinker Bell, y también participó en series internacionales como Esposas Desesperadas y Hannah Montana.