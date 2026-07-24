Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Eugenio Derbez habló sobre los rumores de reconciliación entre su hija Aislinn y Mauricio Ochman

Eugenio Derbez aclaró las especulaciones entre Aislinn y Mauricio Ochman luego de ser vistos trabajando juntos en la misma película.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Eugenio Derbez habló de la relación entre su hija Aislinn y Mauricio Ochman.
Eugenio Derbez habló de la relación entre su hija Aislinn y Mauricio Ochman. (Foto: JC Olivera/AFP)

Eugenio Derbez se pronunció sobre los rumores de reconciliación entre Aislinn y Mauricio Ochman.

Eugenio Derbez disipó los rumores de reconciliación entre Aislinn y Mauricio Ochman.
Eugenio Derbez disipó los rumores de reconciliación entre Aislinn y Mauricio Ochman. (Foto: Alberto Rodriguez/AFP)

Artículos relacionados

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la supuesta reconciliación entre Aislinn y Mauricio Ochman?

El actor mexicano habló sobre las especulaciones que circulan en las plataformas digitales sobre su hija y su exesposo debido a que actualmente se encuentran trabajando en la misma película titulada “Hasta el fin del mundo”.

Los comentarios en las redes sociales comenzaron porque los actores son pareja en el filme.

Derbez dijo que está cansado de que le estén preguntando por la relación de su hija, pero que quiere dejar claro que se trata de un junte netamente profesional y que luego de cada grabación cada uno se va para su casa.

Artículos relacionados

Asimismo, expresó que solo se tratan por temas laborales o por asuntos relacionados con su pequeña hija Kailani.

El actor recalcó que no quiere hablar más del tema y que no es su asunto y que en la filmación no hubo ningún inconveniente por su pasado compartido.

Aislinn y Mauricio han manifestado en varias oportunidades que llevan una muy buena relación por su hija y que incluso ella fue la más beneficiada con este junte en pantalla, ya que pudo compartir con ambos en el mismo espacio.

Eugenio Derbez reveló si Aislinn y Mauricio Ochman están juntos de nuevo.
Eugenio Derbez reveló si Aislinn y Mauricio Ochman están juntos de nuevo. (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

¿Cuándo fue la separación entre Aislinn y Mauricio Ochman?

Recordemos que la pareja de actores se divorció en el 2020, tras cuatro años de relación, situación que sorprendió a sus seguidores ya que fue una de las bodas más sonadas y esperadas del entretenimiento mexicano en esa época.

El público, por su parte, recibe este junte como una oportunidad de disfrutar nuevamente de la química que alguna vez los convirtió en una de las parejas más queridas del espectáculo en México.

Artículos relacionados

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochman se dan a casi un año del fallecimiento de la madre de Aislinn, Gabriela Michel, quien sufrió un infarto fulminante a los 65 años.

Gabriela fue una reconocida locutora y actriz de doblaje en México, con una trayectoria que dejó huella en la industria del entretenimiento.

Prestó su voz a personajes como la Reina Clarion en la saga Tinker Bell, y también participó en series internacionales como Esposas Desesperadas y Hannah Montana.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

En México se han presentado más de 800 réplicas tras sismo de magnitud 7.4 Viral

Más de 860 réplicas mantienen en alerta a México tras sismo de magnitud 7.4; esto se sabe

La actividad sísmica ha sido tan intensa que incluso se sintió en Guatemala y El Salvador, generando alerta regional.

Thalía respaldó a Kenia Os en su polémica con Belinda. Talento internacional

Thalía se pronunció sobre la polémica entre Belinda y Kenia Os; ¿a quién apoya?

Thalía habló sobre la polémica entre Belinda y Kenia Os y recordó que en México ya existían colaboraciones de Popstars.

Luisito Comunica se disculpó con el fandom de la agrupación surcoreana BTS. Talento internacional

Luisito Comunica le pidió disculpas al fandom de BTS tras sus polémicos comentarios; ¿qué dijo?

Luisito Comunica reconoció su equivocación y ofreció disculpas a los seguidores de BTS tras la controversia por sus comentarios.

Lo más superlike

La advertencia que le hicieron a Yeferson Cossio por su salud en pleno Tomorrowland Yeferson Cossio

Yeferson Cossio recibió una advertencia tras la falla cardiaca que sufrió

Luego de la falla cardiaca que sufrió meses atrás, Yeferson Cossio reveló que recibió una advertencia.

Reconocida influencer rompió el silencio y reveló la pérdida de dos embarazos: así lo contó Viral

Reconocida influencer reveló la pérdida de dos embarazos: así compartió la triste noticia

Retrato Hablado tiene un equipo muy completo de periodistas para su segunda temporada. Producciones RCN

Estos son los periodistas de investigación que estarán la segunda temporada de Retrato Hablado

Yeison Jiménez fue recreado con IA Yeison Jiménez

Recrearon a Yeison Jiménez con IA para el video de "Mala de profesión" y su aspecto sorprende

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo