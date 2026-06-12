Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente

El creador de contenido Nicolás Arrieta volvió a aparecer en Buen día, Colombia luego de permanecer varias semanas fuera de la pantalla chica. Su regreso se dio durante una reciente emisión del matutino del Canal RCN, donde retomó su participación habitual y explicó el motivo de su ausencia.

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¿Cómo fue el regreso de Nicolás Arrieta a Buen día, Colombia?

Poco antes de que La casa de los famosos Colombia llegara a su fin Nicolás Arrieta brilló por su ausencia en el programa matutino del Canal RCN Buen día, Colombia. El creador de contenido reapareció en sus redes poco después para explicar que se encontraba enfermo y que, con el fin del reality, no tenía más que hacer en el programa.

¿Qué pasó con Nicolás Arrieta? La verdad de su ausencia en Buen día, Colombia. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, durante la mañana de este viernes 12 de junio, Nicolás Arrieta sorprendió con su aparición en la pantalla chica al regresar al programa en donde vivió un emotivo recibimiento, además de hacer su icónica entrada con música de su estilo.

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Sin duda alguna, el regreso de Nicolás Arrieta a Buen día, Colombia generó sorpresa entre los televidentes, quienes llenaron las redes sociales con mensajes alusivos a este inesperado momento.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta tras su regreso a Buen día, Colombia?

Tras ser recibido por sus compañeros de set, Nicolás Arrieta contó qué había hecho en las últimas semanas luego de su última aparición en el programa. Explicó que decidió alejarse por un tiempo del tema de La casa de los famosos Colombia para enfocarse en otros proyectos pendientes.

También mencionó que aprovechó este periodo para descansar en casa y dedicarse a actividades de relajación como los videojuegos.

“He estado bien, tomándome un descansito de La casa de los famosos, de redes y eso. Estaba alejándome del celular, más bien jugando videojuegos, retomando algunas cositas que me hacían falta. Ya esta semana retomo otra vez los videos, pero de La casa de los famosos había que tomarse un break”.

Pese a que Nicolás estuvo presente en la emisión de este viernes, por ahora se desconoce si su participación será permanente o si se trató únicamente de una invitación puntual al programa.