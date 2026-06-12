Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente

Nicolás Arrieta reapareció en el matutino Buen día, Colombia después de varias semanas fuera del aire.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia
Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia. (Foto Canal RCN).

El creador de contenido Nicolás Arrieta volvió a aparecer en Buen día, Colombia luego de permanecer varias semanas fuera de la pantalla chica. Su regreso se dio durante una reciente emisión del matutino del Canal RCN, donde retomó su participación habitual y explicó el motivo de su ausencia.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el regreso de Nicolás Arrieta a Buen día, Colombia?

Poco antes de que La casa de los famosos Colombia llegara a su fin Nicolás Arrieta brilló por su ausencia en el programa matutino del Canal RCN Buen día, Colombia. El creador de contenido reapareció en sus redes poco después para explicar que se encontraba enfermo y que, con el fin del reality, no tenía más que hacer en el programa.

¿Qué pasó con Nicolás Arrieta? La verdad de su ausencia en Buen día, Colombia
¿Qué pasó con Nicolás Arrieta? La verdad de su ausencia en Buen día, Colombia. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, durante la mañana de este viernes 12 de junio, Nicolás Arrieta sorprendió con su aparición en la pantalla chica al regresar al programa en donde vivió un emotivo recibimiento, además de hacer su icónica entrada con música de su estilo.

Artículos relacionados

Sin duda alguna, el regreso de Nicolás Arrieta a Buen día, Colombia generó sorpresa entre los televidentes, quienes llenaron las redes sociales con mensajes alusivos a este inesperado momento.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta tras su regreso a Buen día, Colombia?

Tras ser recibido por sus compañeros de set, Nicolás Arrieta contó qué había hecho en las últimas semanas luego de su última aparición en el programa. Explicó que decidió alejarse por un tiempo del tema de La casa de los famosos Colombia para enfocarse en otros proyectos pendientes.

Artículos relacionados

También mencionó que aprovechó este periodo para descansar en casa y dedicarse a actividades de relajación como los videojuegos.

“He estado bien, tomándome un descansito de La casa de los famosos, de redes y eso. Estaba alejándome del celular, más bien jugando videojuegos, retomando algunas cositas que me hacían falta. Ya esta semana retomo otra vez los videos, pero de La casa de los famosos había que tomarse un break”.

Pese a que Nicolás estuvo presente en la emisión de este viernes, por ahora se desconoce si su participación será permanente o si se trató únicamente de una invitación puntual al programa.

Revelan el motivo por el que Nicolás Arrieta no estuvo en Buen día, Colombia
Revelan el motivo por el que Nicolás Arrieta no estuvo en Buen día, Colombia. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió

Alejandro Estrada reveló la razón por la cual podría estar en otra temporada de La casa de los famosos Colombia.

La curiosa conversación de Tebi Bernal y Cara Rodríguez. Influencers

Tebi Bernal reapareció en Medellín y protagonizó curioso momento con Cara Rodríguez, ¿sobre Alexa?

Tebi reapareció en Medellín y un video junto a Cara Rodríguez llamó la atención tras curiosa conversación.

Beba respondió a quienes cuestionaron su relación con Andrés Gómez Influencers

Beba reveló por qué actuó así con su esposo en La casa de los famosos, ¿no quería a su esposo?

Beba se sinceró sobre Andrés Gómez y explicó razón de su comportamiento en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Shakira reaparece sin gafas tras la polémica del Mundial 2026: así fue su regreso Shakira

Shakira reapareció públicamente sin gafas tras la polémica que dejó su presentación en el Mundial 2026

Shakira se pronunció sin gafas tras la polémica generada en redes sociales luego de su presentación en el Mundial 2026.

¿Shakibecca estuvo o no en la inauguración del Mundial 2026? Shakira

¿Shakibecca estuvo o no en la inauguración del Mundial 2026?; su confesión llamó la atención

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Publican fotos inéditas de Yeison Jiménez muy joven Yeison Jiménez

Salen a la luz fotos inéditas de Yeison Jiménez tras cinco meses de su fallecimiento; así lucía

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo