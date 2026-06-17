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Papá de Lucho Díaz hizo emotiva petición previo a Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026

El padre de Lucho Díaz realizó una sentida súplica antes del partido ante Uzbekistán en el Mundial de fútbol 2026.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El emotivo pedido del papá de Lucho antes de Colombia vs Uzbekistán en el Mundial 2026
El emotivo pedido del papá de Lucho antes de Colombia vs Uzbekistán en el Mundial 2026. (Foto AFP: Omar Vega).

En medio de la expectativa por el debut de Colombia en el Mundial de fútbol 2026 frente a Uzbekistán, una emotiva escena protagonizada por el padre de Lucho Díaz llamó la atención de los aficionados. Arrodillado y visiblemente conmovido, hizo una sentida súplica por la Selección antes del encuentro.

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¿Cuál fue la súplica que hizo el padre de Lucho Díaz previo al partido entre Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026?

Durante la mañana de este miércoles 17 de junio, Luis Manuel ‘Mane’ Díaz, padre del jugador colombiano Lucho Díaz, conmovió a la fanaticada de la Selección Colombia al compartir una emotiva publicación por medio de sus redes sociales, en donde realizó de manera pública una emotiva petición previo al enfrentamiento con Uzbekistán.

Los memes más virales antes del esperado debut de Colombia en el Mundial 202
La fiebre mundialista se tomó las redes. (AFP/ CARL DE SOUZA)

En la publicación realizada a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Mane Díaz se mostró arrodillado frente a su cama, donde se observaba la camiseta de la Selección Colombia con el nombre de su hijo visible en la parte trasera y su característico número siete, mientras se mostraba atento a lo que parecía ser una misa privada para los jugadores de la Selección Colombia de manera virtual.

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“Vamos Colombia, con todo hijo, siempre contigo, lo mejor está por venir”, escribió el padre de Lucho Díaz.

La publicación rápidamente generó reacciones entre los seguidores de la Selección Colombia, quienes destacaron el apoyo de Mane Díaz en la previa del importante compromiso frente a Uzbekistán.

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¿A qué hora se llevará a cabo el partido entre la Selección Colombia y Uzbekistán en el Mundial 2026?

El enfrentamiento entre la Selección Colombia y Uzkebistán en el Mundial de fútbol 2026 se llevará a cabo este miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Y aunque este iniciará las 9:00 p.m., hora Colombia, los aficionados podrán tener acceso a todos los detalles de la jornada a partir de las 7:00 p.m. por medio de la señal del Canal RCN.

Además, podrán disponer de este encuentro desde diferentes plataformas digitales, por medio de la app del Canal RCN.

Mundial de fútbol 2026
Participación de Colombia en en la Copa Mundial FIFA 2026 (Foto de AFP/ Raul ARBOLEDA)

 

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