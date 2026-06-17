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James Rodríguez recibió emotiva visita previo al enfrentamiento entre Colombia Vs. Uzbekistán

La mamá de James Rodríguez llegó a México para acompañar a la Selección Colombia en su primer enfrentamiento en el Mundial 2026.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Mamá de James Rodríguez llegó a México para apoyar a la Selección Colombia en el Mundial 2026
Mamá de James Rodríguez llegó a México para apoyar a la Selección Colombia en el Mundial 2026. (Foto AFP: Timothy A. Clary).

María del Pilar Rubio Gómez, mamá de James Rodríguez, llegó a México para acompañar a la Selección Colombia en su primer partido del Mundial de fútbol 2026. Su presencia se suma a la de Luis Manuel ‘Mane’ Díaz, padre de Lucho Díaz, y ha generado atención entre los seguidores, que están atentos al debut de la Tricolor frente a Uzbekistán.

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¿Cómo fue la llegada de la mamá de James Rodríguez a México previo a Colombia vs. Uzbekistán?

La noche del pasado martes 16 de junio, María del Pilar Rubio Gómez, madre de James Rodríguez, sorprendió al anunciar en sus redes sociales que ya se encontraba en México, lista para apoyar a la Selección Colombia en su primer partido del Mundial de fútbol 2026, que se disputará este miércoles en el Estadio Azteca ante Uzbekistán.

Los memes más virales antes del esperado debut de Colombia en el Mundial 202
La fiebre mundialista se tomó las redes. (AFP/ CARL DE SOUZA)

A través de un collage de fotografías publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, la madre del jugador reveló que estaba cumpliendo una promesa que había hecho con anterioridad: disfrutar del Mundial.

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“Prometí disfrutarme este Mundial y acá estamos”, escribió junto a varias fotos tomadas en distintos puntos emblemáticos de Ciudad de México.

Con este gesto, María del Pilar Rubio Gómez volvió a captar la atención de los seguidores de la Selección Colombia, mientras en Ciudad de México también se suma el apoyo de Luis Manuel ‘Mane’ Díaz, padre de Lucho Díaz, quien acompaña de cerca al equipo en la previa del duelo ante Uzbekistán.

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¿A qué hora se disputará el partido entre Colombia y Uzbekistán?

Este miércoles 17 de junio, la Selección Colombia se enfrentará a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, una de las tres sedes del Mundial de fútbol 2026. El partido está programado para las 9:00 p. m., hora de Colombia, pero la cobertura previa comenzará desde las 7:00 p. m. a través de la señal del Canal RCN y la app del Canal RCN.

Todo está listo para una jornada en la que la Selección buscará arrancar con fuerza en su camino mundialista.

Mundial de fútbol 2026
Participación de Colombia en en la Copa Mundial FIFA 2026 (Foto de AFP/ Raul ARBOLEDA)
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