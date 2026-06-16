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J Balvin está de luto: sufrió lamentable pérdida en pleno Día del Padre, esto se sabe

J Balvin compartió la lamentable noticia por medio de sus redes sociales junto a una fotografía del difunto.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
J Balvin atraviesa un momento difícil tras una pérdida inesperada en pleno Día del padre.
J Balvin atraviesa un momento difícil tras una pérdida inesperada en pleno Día del padre. (Foto AFP: Matt Winkelmeyer | Freepik).

El reconocido cantante colombiano J Balvin atraviesa un momento de luto tras una situación lamentable ocurrida en pleno Día del Padre, generando gran preocupación entre sus seguidores. El artista se pronunció por medio de sus redes sociales con una emotiva fotografía y un corto mensaje.

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¿Cuál fue el ser querido que perdió J Balvin en pleno Día del Padre?

Durante el fin de semana pasado, justo para la celebración del Día del padre, el reconocido cantante urbano J Balvin tomó por sorpresa a sus fans al compartir por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, una fotografía junto a Lucas Vignale, quien fue su productor en varios de sus proyectos, había fallecido.

Lucas Vignale: última publicación
Esta fue la última publicación de Lucas Vignale. (Fotos Freepik)

Sin dar mayores detalles sobre su amistad y cercanía, J Balvin se limitó a dedicar un corto mensaje en el que pedía que descansara en paz: “descansa en paz, Lucas”, generando todo tipo de reacciones por parte de los internautas, quienes desconocían que el joven también había muerto en el accidente aéreo en el que también perdieron la vida el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz ‘Gaspi’ en Brasil.

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¿Quién era Lucas Vignale, joven que hoy enluta a J Balvin?

El accidente aéreo ocurrido el pasado domingo 14 de junio de 2026 en Río de Janeiro dejó una de las pérdidas más impactantes del ámbito audiovisual y musical reciente, al cobrar la vida de Lucas Vignale, un realizador argentino de 28 años que se había consolidado como una figura clave en la dirección de videoclips dentro de la música urbana.

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En la misma tragedia aérea también fallecieron el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido en el mundo digital como Gaspi, y el cantante estadounidense Oliver Tree, junto a otras cuatro personas, incluyendo a Lucas, que iban a bordo de los helicópteros afectados.

Lucas Vignale logró colaborar con grandes referentes de la industria musical, entre ellos J Balvin, Trueno y Bizarrap, quienes hoy lamentan su repentina partida.

El desgarrador mensaje de Bizarrap tras la muerte de Lucas Vignale
Bizarrap despidió a Lucas Vignale con un emotivo mensaje tras la tragedia aérea en Brasil. (Fotos: AFP)
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