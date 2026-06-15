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Jhonny Rivera atraviesa luto tras la pérdida de un ser querido en pleno Día del Padre

Jhonny Rivera compartió la lamentable noticia en en redes sociales y conmovió a sus seguidores.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La triste noticia que recibió Jhonny Rivera durante el Día del Padre
La triste noticia que recibió Jhonny Rivera durante el Día del Padre. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera compartió con sus seguidores una noticia personal en pleno Día del Padre al revelar la pérdida de un ser querido. La situación llamó la atención de sus fans, quienes reaccionaron al mensaje del cantante en redes sociales.

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¿Cuál fue el ser querido que perdió Jhonny Rivera en pleno Día del Padre?

Poco antes de iniciar una dinámica de preguntas y respuestas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera compartió un video en el que confirmó el fallecimiento de Cometa, uno de sus caballos.

Jhonny Rivera confirmó la muerte de uno de sus caballos en pleno Día del Padre
Jhonny Rivera confirmó la muerte de uno de sus caballos en pleno Día del Padre. (Foto Canal RCN).

El reconocido artista explicó que durante los últimos días el equino no había mostrado una mejoría significativa pese a los medicamentos que estaba recibiendo. Además, se encontraba siendo alimentado por sonda, pero los esfuerzos no fueron suficientes para lograr su recuperación y finalmente falleció.

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Según comentó el cantante, recibió la noticia hace pocas horas, justo en medio de la celebración del Día del Padre.

"Me acaban de llamar a contarme que el caballito se murió, Cometa se murió. Ya estaba muy mayor y la medicina y todo lo que se le aplicó mostraba una leve mejoría, pero no se recuperaba del todo y dejó de comer, se estaba manteniendo a punta de líquidos en la vena y no aguantó".

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La noticia generó múltiples mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes lamentaron la partida de Cometa y enviaron palabras de aliento al cantante en medio de este difícil momento.

¿Jhonny Rivera continuará rescatando caballos?

Vale la pena destacar que Cometa no ha sido el único caballo que Jhonny Rivera ha intentado salvar. En los últimos años, el cantante ha dedicado parte de su tiempo a rescatar equinos en condiciones precarias para ayudarlos en su recuperación y brindarles un hogar en su finca de Pereira.

Jhonny Rivera atraviesa luto tras la muerte de uno de sus caballos
Jhonny Rivera atraviesa luto tras la muerte de uno de sus caballos. (Foto Canal RCN).

Uno de los casos más conocidos fue el de Valentino, un caballo al que logró salvarle la vida con apoyo de una universidad de la región y que actualmente vive junto a los demás animales de su propiedad.

Tras la reciente muerte de Cometa, surge la incógnita sobre si Jhonny Rivera mantendrá esta labor de rescate. Hasta el momento, el artista no se ha pronunciado al respecto.

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