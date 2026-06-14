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Shakibecca rompió el silencio sobre polémica con Shakira en el Mundial 2026: “es parte del show”

Shakibecca, doble de Shakira, habló públicamente sobre los rumores de que ella reemplazó a la artista en el Mundial 2026.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Shakibecca aclaró su papel en la controversia que rodeó a Shakira en el Mundial 2026.
Shakibecca aclaró su papel en la controversia que rodeó a Shakira en el Mundial 2026. (Foto AFP: Jesse Grant).

La polémica sobre el supuesto reemplazo de Shakira en el Mundial de fútbol 2026 por su doble venezolana, Shakibecca, continúa acaparando la atención en el mundo del entretenimiento. Recientemente, la imitadora de la barranquillera rompió el silencio sobre estos señalamientos y aseguró que todo hacía parte “del show”.

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¿Por qué Shakibecca aseguró que la polémica que la involucraba con Shakira en el Mundial 2026 era parte “del show”?

Luego de que Shakira se presentara en la inauguración del Mundial de fútbol 2026, que se llevó a cabo el pasado 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, y de que surgieran rumores sobre un supuesto reemplazo de la barranquillera por parte de una doble, varios medios mexicanos decidieron acudir a Shakibecca para conocer su versión de la historia.

Shakira y Shakibecca responden a la polémica que estalló tras el Mundial 2026
Shakira y Shakibecca responden a la polémica que estalló tras el Mundial 2026. (Foto AFP: Carl De Souza).

En medio de las entrevistas, la mujer de origen venezolano, quien también se encontraba en México cuando Shakira participó en el evento, expresó que le parecía divertido que las personas crearan este tipo de rumores, pues consideró que también representan una forma de entretenimiento. Por ello, aseguró que todo hacía “parte del show”.

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“A Shakira Mebarak le fue muy bien. Tú sabes que eso ahorita es divertido, la gente crea un chisme divertido, la gente se entretiene… Es parte del show”, mencionó.

Asimismo, aseguró que le resultaba agradable que las personas la relacionaran con el rumor, ya que durante años ha trabajado para ser reconocida como la doble de la cantante colombiana.

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“Es bonito ver que, ante este rumor extraño que la gente se creó, cuando nombran la frase ‘doble de Shakira’ inmediatamente se remonten a mí. He trabajado mucho para eso”, puntualizó.

¿Qué dijo Shakibecca sobre su futuro como doble de Shakira tras la polémica del Mundial 2026?

Shakibecca aseguró que desde que inició su proyecto como doble de Shakira ha tenido claro que su propósito es rendir homenaje a la artista a través de su trabajo, algo que continuará haciendo con respeto y admiración.

“Seguimos apoyando a Shakira, en honor a ella y a todos los proyectos que realiza, como por ejemplo esta fiesta futbolera”, expresó.

Shakibecca dedicó mensaje a Shakira.
Shakibecca dedicó mensaje a Shakira. (Foto AFP: Apu Gomes).
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