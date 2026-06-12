Shakira reapareció públicamente sin gafas tras la polémica que dejó su presentación en el Mundial 2026

La cantante colombiana Shakira reapareció en redes sociales sin gafas, en medio de la controversia tras su presentación en el Mundial 2026, donde en redes surgieron versiones que aseguraban que no estuvo presente y que habría sido reemplazada por una doble.

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¿Qué dijo Shakira al reaparecer tras la polémica que dejó su presentación en el Mundial 2026?

Luego de que su presentación oficial en la apertura del Mundial de fútbol 2026, realizada en el Estadio Azteca de Ciudad de México, desatara una polémica en redes sociales sobre su identidad, Shakira reapareció en sus redes sociales oficiales con un video en el que se mostró sin las gafas oscuras que utilizó durante el evento deportivo, para enviarle un mensaje a la artista Tyla.

La presentación de Shakira en el Mundial 2026 generó comentarios / (Foto de AFP)

Aunque la cantante colombiana no hizo mención directa a las teorías que circulan en redes sociales sobre su supuesta inasistencia al Mundial y la presunta utilización de una doble para reemplazarla, sí dejó ver su rostro, lo que muchos interpretaron como una forma de demostrar que se trataba de ella y no de otra persona como aseguran en redes.

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Lo cierto es que con este video, la artista volvió a mostrarse públicamente en medio de la controversia y, aunque no se refirió directamente a los rumores, su aparición generó nuevas reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los fans de Shakira al verla nuevamente tras la inauguración del Mundial 2026?

Los fans de Shakira reaccionaron con sorpresa y entusiasmo al verla nuevamente en redes sociales tras su participación en la inauguración del Mundial 2026.

Su aparición no pasó desapercibida y rápidamente generó múltiples comentarios de apoyo y curiosidad entre sus seguidores, quienes seguían atentos a todo lo ocurrido alrededor del evento.

De esta manera, comentarios como: “Se ve increíble, siempre reina”, “yo sabía que era ella, no había duda”, “qué bueno verla de nuevo después de todo lo que pasó”, “las redes exageran demasiado”, “Shakira nunca falla”, “salió hermosa en el video”, “ya dejen los rumores y disfruten su música”, fueron algunos de los que destacaron tras su reaparición.