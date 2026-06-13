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Mariana Zapata y Juanda Caribe habrían oficializado su relación; así quedaron captados en video

Mariana Zapata y Juanda Caribe se mostraron muy románticos y desataron rumores de una posible oficialización de su relación.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El gesto y la frase que hicieron creer a muchos que Mariana Zapata y Juanda Caribe estarían juntos.
Mariana Zapata y Juanda Caribe desatan rumores de romance tras reciente en vivo. (Foto: Canal RCN)

Mariana Zapatay Juanda Caribevolvieron a llamar la atención de sus seguidores luego una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde compartieron varios momentos románticos que llamaron la atención de miles.

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¿Mariana Zapata le lanzó romántica indirecta a Juanda Caribe en pleno en vivo?

Los dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia realizaron un live en el que conversaron con sus seguidores y dejaron ver curioso momento que desató las especulaciones de romance.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que Juanda Caribe apareció en la casa de Mariana Zapata.

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La visita no pasó desapercibida especialmente porque ambos ya habían protagonizado varios acercamientos durante su paso por el reality.

El gesto y la frase que hicieron creer a muchos que Mariana Zapata y Juanda Caribe estarían juntos.
Mariana Zapata y Juanda Caribe desatan rumores de romance tras reciente en vivo. (Foto: Canal RCN)

Y varios fragmentos de la transmisión empezaron a circular en redes, especialmente este momento en el que Mariana Zapata y Juanda Caribe aparecieron bailando champeta mientras el en vivo continuaba.

Uno de los instantes ocurrió cuando comenzó a sonar "Baile Inolvidable", canción de Bad Bunny.

Allí, Mariana le habría lanzado una indirecta a Juanda Caribe con la frase de la canción. Justo cuando se escucha la expresión “solo con usted”, Mariana Zapata lo mira y lo señala con el dedo.

Juanda Caribe reaccionó sonriendo y luego se acercó a ella para abrazarla, dejando una ola de reacciones entre los seguidores quienes aseguraron que habrían formalizado su relación sentimental tras su reencuentro en Medellín.

¿Qué reacciones dejó la declaración de Mariana Zapata a Juanda Caribe en vivo?

Esto luego de que, durante su participación en La casa de los famosos Colombia ambos tuvieran un acercamiento en el que expresaron algunos sentimientos mutuos.

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Los comentarios tras el momento no se hicieron esperar. Muchos elogiaron la posible relación y señalaron que, como ambos eran solteros, tenían derecho a estar juntos.

El gesto y la frase que hicieron creer a muchos que Mariana Zapata y Juanda Caribe estarían juntos.
Mariana Zapata y Juanda Caribe desatan rumores de romance tras reciente en vivo. (Foto: Canal RCN)

Entre los mensajes se leyeron algunos como: “Enamorada ando de estos dos” y “Vea pues, que les vaya bien y disfruten su amor”.

Al mismo tiempo, varios criticaron nuevamente a Mariana Zapata y le recordaron algunos de los calificativos con los que la han mencionado en redes sociales, entre ellos el de “plato típico”.

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