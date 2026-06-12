Shakibecca desata polémica en el Mundial 2026; FIFA podría imponerle una millonaria sanción

Shakibecca volvió a estar en el centro de la conversación digital luego de una aparición en un espacio público relacionado con el Mundial 2026, un hecho que rápidamente se difundió en redes sociales.

A partir de ese momento, su nombre comenzó a asociarse con posibles cuestionamientos legales por el tipo de elementos utilizados en su presentación.

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¿Por qué Shakibecca llamó la atención en el Mundial 2026?

La creadora de contenido Rebeca Maiellano, conocida como Shakibecca y reconocida por sus caracterizaciones inspiradas en Shakira, se convirtió en tema de conversación tras una aparición en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, en el contexto del Mundial 2026.

Durante su intervención, interpretó “Dai Dai”, canción vinculada al torneo, en un momento que fue grabado por los presentes en el lugar. Esos videos empezaron a circular en redes sociales y fueron los que impulsaron la conversación alrededor de su participación.



Con el paso de las horas, usuarios en plataformas digitales comentaron que durante la presentación se habrían incluido elementos asociados a la identidad visual del Mundial 2026.

Esa observación abrió una conversación sobre cómo se utilizan referencias de eventos deportivos en espacios públicos y qué tan claras son las reglas que regulan este tipo de expresiones.

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¿La FIFA podría sancionar a Shakibecca por usar elementos del Mundial 2026?

Hasta ahora, no existe ninguna comunicación oficial de la FIFA que confirme una investigación o sanción relacionada con la presentación de Shakibecca.

Aun así, en medio de la discusión, se ha mencionado que la FIFA cuenta con un sistema amplio de protección de propiedad intelectual, que incluye el registro de marcas, nombres oficiales del torneo, símbolos y otros elementos ligados a la identidad del Mundial 2026.

Shakibecca enfrente polémica en redes sociales / (Foto de AFP)

Sobre las posibles consecuencias, se ha comentado que este tipo de casos podría derivar en sanciones económicas si se confirma un uso no autorizado de elementos registrados.

Algunas estimaciones difundidas en medios señalan que las multas podrían llegar hasta 250 mil UMA por infracción, según el análisis de cada caso.

En redes sociales, usuarios han comentado que esta cifra podría traducirse en sanciones muy altas, cercanas a los 29 millones de pesos mexicanos por cada infracción, aunque se trata de interpretaciones y cálculos no oficiales.

Por ahora, el caso sigue sin confirmación oficial ni pronunciamientos de las autoridades, y todas la declaraciones surgen y permanecen dentro de la conversación digital.