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Shakira se pronunció tras la inauguración del Mundial 2026: en redes aseguraban que no era ella

Shakira se pronunció en redes sociales luego de los rumores sobre su show en el Mundial de fútbol 2026.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Shakira compartió mensaje tras la inauguración del Mundial
¿Qué dijo Shakira tras la inauguración del Mundial 2026? (Foto: AFP)

Shakira se apoderó de las tendencias luego de su presentación durante la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, donde interpretó oficialmente la canción del torneo.

Sin embargo, más allá del espectáculo, varios usuarios comenzaron a preguntarse si realmente era la artista barranquillera quien estaba sobre el escenario.

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¿Por qué surgieron dudas sobre la presentación de Shakira?

El pasado 11 de junio, el estadio Azteca de la ciudad de México fue el primer escenario del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que reunió a miles de aficionados y que contó con la participación de varios artistas nacionales e internacionales.

Durante la ceremonia inaugural estuvieron presentes figuras como Alejandro Fernández, quien interpretó el himno nacional, además de Belinda, Los Ángeles Azules, Maná. Pero también hubo cuota colombiana como J Balvin, Ryan Castro y Shakira, quien fue una de las artistas más esperadas.

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Luego de que la cantante barranquillera apareciera en escena para interpretar “Dai Dai”, varios usuarios en redes sociales comenzaron a comentar algunos detalles de su apariencia que llamaron su atención.

Shakira compartió mensaje tras la inauguración del Mundial
¿Qué dijo Shakira tras la inauguración del Mundial 2026? (Foto: AFP)

Entre los aspectos que más se mencionaron estuvieron las gafas oscuras que utilizó durante la presentación y algunos rasgos físicos que llevaron a internautas a especular sobre la posibilidad de que se tratara de una doble.

Incluso, comenzó a sonar nuevamente el nombre de Shakibecca, creadora de contenido que se ha hecho conocida en redes sociales por su gran parecido físico con la intérprete barranquillera.

¿Qué dijo Shakira tras la inauguración del Mundial 2026?

Mientras las especulaciones continuaban circulando en redes, Shakira compartió un emotivo mensaje relacionado con la Copa del mundo más importante en este deporte.

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Aunque la artista no se refirió directamente a las especulaciones ni respondió a quienes aseguraban que no era ella quien se presentó en el escenario, sí publicó unas palabras sobre el torneo.

Shakira compartió mensaje tras la inauguración del Mundial
¿Qué dijo Shakira tras la inauguración del Mundial 2026? (Foto: AFP)

“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y sobre todo que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”, escribió la cantante en sus redes sociales.

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