Ryan Castro se vuelve viral tras curioso momento en la inauguración del Mundial de fútbol 2026

No solo fue Shakira quien dio de qué hablar en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, sino que también Ryan Castro se llevó gran parte de la atención durante el show previo al partido entre México y Sudáfrica.

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¿Qué hizo Ryan Castro durante la inauguración del Mundial 2026?

El Mundial de Fútbol 2026 inició oficialmente en la ciudad de México, donde el estadio Azteca reunió a miles de aficionados marcando el arranque del torneo más importante del fútbol.

Allí, Shakira realizó la presentación oficial de su canción del Mundial, en medio de la ceremonia inaugural.

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Durante el evento también participaron otros artistas colombianos, entre ellos J Balvin, quien apareció con un traje de marimonda, y Ryan Castro, quien hizo parte de la puesta en escena musical que acompañó la inauguración.

Ryan Castro desata risas por curioso momento en la inauguración del Mundial 2026

Tras su participación en el escenario, Ryan Castro fue captado disfrutando del ambiente del estadio pues mientras los asistentes esperaban lo que seguía en el evento se escuchaba música de fondo.

Mientras que al artista colombiano se le vio cantando a todo pulmón una reconocida canción de Selena, “Amor prohibido”, y como era de esperarse el momento rápidamente se volvió viral en redes sociales.

¿Por qué aseguran que a Ryan Castro se le olvida que es famoso?

En redes sociales, el video del cantante cantando y disfrutando del espectáculo desató risas y varios comentarios relacionados con su fama.

“Ryan castro se le olvida que es famoso”, entre risas comentó un usuario en esta red social.

Ryan Castro desata risas por curioso momento en la inauguración del Mundial 2026

Mientras que otros comentarios también hicieron referencia a la forma en que es conocido por el hijo de J Balvin, pues Río lo llama “Tío Ryan”, y también a la manera que estaba bailando en ese momento.