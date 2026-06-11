Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alejandra Salguero respondió a las críticas por su cercanía con Tebi Bernal: “me importa cinco”

Alejandra Salguero rompió el silencio fuerte mensaje tras las críticas por su cercanía con Tebi Bernal.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El mensaje de Alejandra Salguero tras críticas por su cercanía con Tebi Bernal
Alejandra Salguero reaccionó a las críticas tras aparecer nuevamente junto a Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

Alejandra Salguero sigue dando de qué hablar tras su reencuentro con Tebi Bernal y los rumores de una posible reconciliación con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje compartió Alejandra Salguero en medio de las críticas?

La modelo había terminado su relación con Tebi luego de que él sostuviera una cercanía con Alexa Torrex durante la convivencia en el reality.

Sin embargo, en los últimos días Alejandra Salguero ha sido tema de conversación luego de que se generaran rumores de reconciliación con Tebi Bernal luego de que terminará La casa más famosa.

Artículos relacionados

En esta ocasión, Alejandra Salguero publicó un video en su cuenta de TikTok, donde suma miles de seguidores, utilizando un audio viral que rápidamente se llenó de críticas para ella.

El mensaje de Alejandra Salguero tras críticas por su cercanía con Tebi Bernal
Alejandra Salguero reaccionó a las críticas tras aparecer nuevamente junto a Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

En el video se le escucha decir: “Y me importa cinco pesos lo que digan de mí o la gente que no me quiere. Además, se creen que son enemigos de uno y yo ni los conozco”, mientras Alejandra mira directamente a la cámara.

Sin duda, este video no pasó desapercibida y varios usuarios la relacionaron con las críticas que ha recibido Alejandra Salguero en redes sociales durante los últimos días por su supuesta reconciliación.

¿Alejandra Salguero volvió con Tebi Bernal tras cercanía con Alexa en La casa de los famosos?

Esto ocurrió luego de que se hicieran virales varios videos en los que aparece junto a Tebi Bernal en un centro comercial junto a sus hijos compartiendo como familia y que desató especulaciones sobre un posible regreso entre ambos.

Artículos relacionados

Pese a los rumores, la misma Alejandra Salguero ha señalado en diferentes oportunidades a través de sus redes sociales que se encuentra soltera.

El mensaje de Alejandra Salguero tras críticas por su cercanía con Tebi Bernal
Alejandra Salguero reaccionó a las críticas tras aparecer nuevamente junto a Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

Además, mediante varios mensajes ha indicado que no retomó su relación con Tebi Bernal y que actualmente mantienen una relación madura tras su ruptura.

Como era de esperarse, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. Algunos cuestionaron las publicaciones de la modelo, especialmente porque en los días previos al final de La casa de los famosos Colombia compartía mensajes de reflexión y contenido relacionado con sus creencias religiosas.

“Ya se le acabaron los videos orando”, “¿También te importan cinco pesos la familia de Tebi?” y “¿Y el versículo del día ese es?”.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La supuesta prueba del nuevo romance de Karol G causa furor Karol G

Karol G sacude las redes con presunto nuevo romance: esta es la supuesta prueba

Karol G causó reacciones en redes con una polémica foto que subió, dejando prueba de que al parecer tendría un posible romance.

Sheila Gándara compartió detalles de su próximo viaje y recibió comentarios sobre su hija Influencers

Sheila Gándara recibió críticas tras mostrar con quién se iría de viaje, “¿Y la niña?”

Sheila Gándara mostró con quién se iría de viaje y desató preguntas sobre su hija.

Johanna Fadul se pronunció tras las críticas que recibe en redes sociales Johanna Fadul

Johanna Fadul se pronunció tras las críticas que recibe en redes sociales: "duelen"

Johanna Fadul respondió a las críticas que recibe en redes sociales; su mensaje que generó todo tipo de reacciones.

Lo más superlike

La FIFA sorprendió con un show de drones en Ciudad de México. Copa Mundial

EN VIDEO: Así fue el show de drones de la FIFA previo a la inauguración del Mundial 2026

Miles de drones iluminaron el cielo con los logos y las mascotas del Mundial 2026 en Ciudad de México, previo a la inauguración.

Festival Cordillera 2026 cartel oficial Talento nacional

¡Ya es oficial! El Festival Cordillera 2026 presentó su cartel: estos son los artistas invitados

Así se preparan Isabella Ladera y Manuela QM para la llegada de sus bebés Salud y Belleza

¿Qué beneficios tiene el yoga prenatal? Isabella Ladera y Manuela QM lo practican antes de dar a luz

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió