Alejandra Salguero respondió a las críticas por su cercanía con Tebi Bernal: “me importa cinco”

Alejandra Salguero sigue dando de qué hablar tras su reencuentro con Tebi Bernal y los rumores de una posible reconciliación con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué mensaje compartió Alejandra Salguero en medio de las críticas?

La modelo había terminado su relación con Tebi luego de que él sostuviera una cercanía con Alexa Torrex durante la convivencia en el reality.

Sin embargo, en los últimos días Alejandra Salguero ha sido tema de conversación luego de que se generaran rumores de reconciliación con Tebi Bernal luego de que terminará La casa más famosa.

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En esta ocasión, Alejandra Salguero publicó un video en su cuenta de TikTok, donde suma miles de seguidores, utilizando un audio viral que rápidamente se llenó de críticas para ella.

Alejandra Salguero reaccionó a las críticas tras aparecer nuevamente junto a Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

En el video se le escucha decir: “Y me importa cinco pesos lo que digan de mí o la gente que no me quiere. Además, se creen que son enemigos de uno y yo ni los conozco”, mientras Alejandra mira directamente a la cámara.

Sin duda, este video no pasó desapercibida y varios usuarios la relacionaron con las críticas que ha recibido Alejandra Salguero en redes sociales durante los últimos días por su supuesta reconciliación.

¿Alejandra Salguero volvió con Tebi Bernal tras cercanía con Alexa en La casa de los famosos?

Esto ocurrió luego de que se hicieran virales varios videos en los que aparece junto a Tebi Bernal en un centro comercial junto a sus hijos compartiendo como familia y que desató especulaciones sobre un posible regreso entre ambos.

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Pese a los rumores, la misma Alejandra Salguero ha señalado en diferentes oportunidades a través de sus redes sociales que se encuentra soltera.

Alejandra Salguero reaccionó a las críticas tras aparecer nuevamente junto a Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

Además, mediante varios mensajes ha indicado que no retomó su relación con Tebi Bernal y que actualmente mantienen una relación madura tras su ruptura.

Como era de esperarse, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. Algunos cuestionaron las publicaciones de la modelo, especialmente porque en los días previos al final de La casa de los famosos Colombia compartía mensajes de reflexión y contenido relacionado con sus creencias religiosas.