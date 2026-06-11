Así será la primera inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿a qué hora y dónde verla en Colombia?

¡Se llegó el gran día! La espera terminó y hoy, 11 de junio, comienza oficialmente el Mundial de Fútbol 2026. Durante poco más de un mes, millones de aficionados estarán pendientes de cada partido de una edición histórica que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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¿Cómo será la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 y por qué serán tres?

La esperada inauguración marcará el inicio de una Copa del Mundo que, por primera vez en la historia, tendrá tres ceremonias oficiales, pues son tres anfitriones.

Miles de aficionados estarán atentos a cada detalle de las ceremonias y de los primeros partidos que marcan el esperado inicio de la Copa más importante del mundo.

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Este 11 de junio se realizará la primera ceremonia inaugural en Ciudad de México, específicamente en el estadio Azteca. Allí jugará la selección mexicana frente a Sudáfrica, repitiendo el partido inaugural que se disputó en el Mundial de 2010.

Primera inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿a qué hora y dónde verla en Colombia?. (Foto: AFP)

En esta ocasión se presentará Shakira con su esperada canción del Mundial, un tema que desde su anuncio ha dado de qué hablar y que ha generado gran expectativa, tal como ocurrió con sus canciones en anteriores mundiales.

Además, el evento contará con la participación de artistas mexicanos como Maná, Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández, quien interpretará el himno de México, y entre otros invitados locales que harán parte de la programación preparada para la jornada.

La ceremonia inaugural de Canadá para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo el viernes 12 de junio de 2026. Entre los artistas invitados se encuentran Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara, quienes harán parte del espectáculo programado para dar inicio a las actividades en territorio canadiense.

Primera inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿a qué hora y dónde verla en Colombia?. (Foto: AFP)

¿Dónde ver y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026 en Colombia?

En Estados Unidos también se realizará una ceremonia el viernes 12 de junio. El espectáculo estará encabezado por artistas de talla internacional como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, quienes se presentarán en el estadio SoFi de Los Ángeles.

Para quienes quieran seguir la inauguración de este 11 de junio y no perderse ningún detalle, la transmisión se realizará a partir de las 11:30 a. m. y podrá verse a través de Canal RCN. También estará disponible en la app de Canal RCN, la app de RCN Radio y el canal de YouTube de Canal RCN.