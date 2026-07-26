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¿No tiene casa propia? La Jesuu responde a rumores en redes

La influencer conocida como La Jesuu aclaró si tiene o no casa propia por rumores difundidos en redes.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
La influencer conocida como La Jesuu aclaró si tiene o no casa propia por rumores difundidos en redes.
La influencer conocida como La Jesuu aclaró si tiene o no casa propia por rumores difundidos en redes | Foto del Canal RCN

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 4 millones 300 mil seguidores, la famosa y talentosa creadora de contenido vallecaucana Valentina Ruíz, más conocida como La Jesuu, publicó una historia que aclara los rumores acerca de su casa propia.

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¿Dónde nació el rumor acerca de que La Jesuu no tiene casa?

Y es que, hace unos días, la influencer invitó a dos creadores de contenido mexicanos que conoció hace unos meses en un reality de convivencia, Kim Shantal y ‘Suavecito’. Esta invitación generó comentarios por parte de otros influencers colombianos conocidos como ‘Los venenosos’.

La Jesuu
Andrea Valdiri y La Jesuu se alejaron | Foto del Canal RCN.

Estos creadores afirmaron que les daba un poco de pesar que La Jesuu invitara a estos mexicanos sabiendo que no tiene casa en donde recibirlos y hasta insinuaron que quien debería darles posada es Aida Victoria Merlano, quien también estuvo en ese reality.

En los comentarios de ese interesante video, muchos fans de la vallecaucana salieron en su defensa, afirmando que ella sí tenía casa propia en Jamundí y que hasta les había hecho un ‘house tour’ para que la conocieran a fondo. No obstante, no fue hasta la noche de este sábado 25 de julio que la influenciadora se pronunció al respecto.

¿Qué dijo La Jesuu sobre su posesión de una casa propia?

La Jesuu publicó una foto de su rostro, haciendo un gesto de indignación con un texto que explica que eso es solo un chisme falso y que no tienen por qué inventar ese tipo de situaciones si lo que quieren es “verla mal”.

“¿Cómo así que yo no tengo casa? Yo sé que hay gente que lo quiere ver mal a uno, pero ¿Inventar esas cosas?” escribió la famosa colombiana que se destacó en su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Así pues, La Jesuu deja en claro que sí tiene casa en dónde recibir a sus amigos del extranjero y que no entiende muy bien por qué crean ese tipo de rumores acerca de su vida.

Recordemos que La Jesuu suele verse envuelta en ese tipo de polémicas que generan ruido en las redes sociales y que, muchas veces, tienen que ver con el tipo de relación que tiene con sus amigas que también hacen parte del mundo de la farándula. Sin embargo, lejos de alejarla de las redes sociales, estas controversias la mantienen en boca de los internautas.

Así reaccionó Sheila Gándara tras video de La Jesuu
La Jesuu lanzó polémica indirecta y la reacción de Sheila Gándara no pasó desapercibida. (Foto: Canal RCN)

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