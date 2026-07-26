Isabella Ladera revela cómo está su abdomen 15 días después de haber dado a luz

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 7 millones 200 mil seguidores, la reconocida y hermosa modelo y creadora de contenido digital venezolana, Isabella Ladera reveló una foto que muchas de sus fans le estaban pidiendo desde hace tiempo: la que muestra cómo quedó su abdomen tras haber dado a luz a su segundo hijo, Koa, el primero que tiene con el modelo peruano Hugo García.

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Y es que muchos recuerdan que, al ser modelo, Isabella tenía, antes de este segundo embarazo, una figura perfecta que muchos admiraban, con un abdomen plano y marcado que demostraba todo su trabajo en el gimnasio.

Isabella Ladera enterneció a sus seguidores con una nueva imagen de Koa. (Fotos: AFP y Freepik)

Además, cuando reveló que estaba embarazada y el proceso de crecimiento de su pancita, Isabella dejó a muchos impresionados con el tamaño de esa barriguita, pues parece que el pequeño estaba creciendo bastante dentro de ella.

¿Cómo se ve Isabella Ladera tras 15 días de haber dado a luz?

Así pues, luego de 15 días de haber dado a luz, Isabella mostró cómo va ese abdomen que solía tener tan plano y que creció tanto para dar vida. La foto que publicó, se la tomó frente a un espejo y dejó ver esa parte de su cuerpo que tanto les interesa a los internautas.

Para haber pasado tan pocos días, parece que la recuperación va bastante bien, pues, aunque sí se ve un poco inflamado, su cintura marcada parece seguir allí y no tiene piel colgando o muchas estrías, revelando que su cuerpo tiene memoria y que, con un poco de esfuerzo con el ejercicio y la alimentación con la que es tan disciplinada, volverá a tener esa figura esbelta que causaba tantas reacciones en el pasado.

¿Cómo llegó a la vida de Isabella Ladera este nuevo bebé?

Isabella Ladera, madre de su primera hija Mía (fruto de su relación con Isander Pérez), se vio envuelta en una fuerte controversia tras confirmar su noviazgo con el cantante colombiano Beéle, señalado de infidelidad por su expareja. Tras el fin de ese mediático romance, Isabella rehizo su vida junto al modelo y deportista peruano Hugo García, con quien consolidó una sólida relación que culminó en la llegada de su primer hijo juntos, Koa, nacido en julio de 2026 tras un emotivo parto en agua.

Isabella Ladera reveló cómo avanza su recuperación después de dar a luz. (Foto: AFP)