Isabella Ladera sorprendió al mostrar a su pequeño bebé Koa con tierno traje: “Mi pollito”

Desde el nacimiento de Koa, Isabella Laderaha compartido algunos momentos de esta nueva etapa como mamá a través de sus redes sociales.

En las últimas horas, la modelo compartió una fotografía del pequeño que causó ternura.

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¿Qué mostró Isabella Ladera de Koa en sus redes sociales?

A través de las historias de su cuenta de Instagram, donde reúne millones de seguidores, la venezolana publicó una nueva imagen del bebé, quien nació hace apenas unos días.

En la imagen se observa al pequeño vestido con un traje amarillo mientras descansa en el pecho de su mamá.

“Mi pollito”, escribió Isabella Ladera para compartir la imagen del pequeño.

Desde el nacimiento del bebé el pasado 11 de julio, Koa se ha llevado toda la atención de los fans de Isabella Ladera, sin embargo, hasta el momento no ha sido revelado el rostro del bebé.

Cabe recordar que Isabella Ladera se sumó a la tendencia de varios famosos que optaron por no mostrar la cara de sus hijos por temas de privacidad y exposición en redes sociales.

¿Por qué Isabella Ladera decidió no mostrar a Koa en redes sociales?

Y esta decisión no solo la tomó con su pequeño Koa, sino que desde hace un tiempo también la adoptó con su hija mayor, Mía Antonella.

Semanas atrás, la influencer protagonizó una polémica con Isander, luego su expareja compartiera públicamente una imagen de la niña en redes sociales.

Posteriormente, Isabella explicó que también había tomado esa decisión por otro motivo, y esto debido a que habría una cuenta en Facebook que usaba su identidad.

En los últimos días, la modelo venezolana también ha compartido parte de cómo ha sido su recuperación después del parto.

Además, respondió algunas preguntas de sus seguidores en una dinámica de preguntas y respuestas del momento en el que retomará sus entrenamientos y aseguró que esperará entre seis y siete semanas antes de volver a realizar actividad física, utilizando rutinas adaptadas para el posparto.