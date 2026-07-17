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Erling Haaland desata opiniones tras sorprender con un drástico cambio: ¿cómo luce?

El futbolista noruego reapareció en sus redes con un sorprendente cambio de imagen, desatando opiniones en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Erling Haaland desata opiniones tras sorprender con un drástico cambio: ¿cómo luce?
¿Cuál fue la reciente fotografía que compartió Haaland? | AFP: Roberto Schmidt

Desde hace varias semanas, el nombre de Erling Haaland se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido futbolista de la Selección de Noruega, sino también, por su participación en el Mundial 2026.

Por esta razón, una gran variedad de internautas compartió todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por una reciente publicación que compartió en sus redes al ser captado en Italia.

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¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Erling Haaland en sus redes?

Tras la eliminación de la Selección de Noruega del Mundial 2026, los hinchas del fútbol se han encontrado bajo la expectativa de lo que ha hecho Erling Haaland.

Erling Haaland desata opiniones tras sorprender con un drástico cambio: ¿cómo luce?
¿Por qué Haaland ha sido tan viral? | AFP: Justin Setterfield

Con base en esto, Haaland reapareció recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 70 millones de seguidores, mostrando todos los detalles que ha llevado a cabo en la actualidad, pues, se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Italia.

En las publicaciones, se evidencia que el futbolista noruego tuvo la oportunidad de asistir al desfile de Doce & Gabbana en la que tuvo la oportunidad en utilizar auténticos trajes y sorprender durante la pasarela.

En las fotografías también se evidencia que Haaland ha disfrutado de su estadía en Italia de la compañía de su pareja, con quien ha tenido la oportunidad de vivir valiosos momentos a lo largo de su relación.

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¿Quién es la actual pareja de Erling Haaland?

El nombre de Isabel Haugseng Johansen se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser la novia del futbolista noruego, sino también, al convertirse en tendencia durante el Mundial 2026.

En la actualidad Isabel cuenta con más de un millón de seguidores y ha tenido la oportunidad en destacarse no solo por la especial relación que tiene con Erling Haaland, sino también, por ser creadora de contenido.

Erling Haaland desata opiniones tras sorprender con un drástico cambio: ¿cómo luce?
Así le fue a Haaland en el mundial 2026. | AFP: Stacy Revere

En una de las recientes publicaciones que compartió Isabella, se evidencia que ha tenido la oportunidad de conocer varias partes del mundo junto a Haaland, cuyo futbolista sea dado a conocer al ser uno de los más reconocidos del mundo en la actualidad.

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