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Este es el logro que consiguió Colombia frente a España: fue la última selección en hacerlo

Colombia conserva una curiosa marca antes de la final del Mundial 2026: fue la última selección en derrotar a España.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Colombia presume una marca que ninguna otra selección le ha quitado a España desde 2024
Este es el logro que consiguió Colombia frente a España: fue la última selección en hacerlo (Foto ALEX GRIMM / AFP)

La final del Mundial 2026 ya está definida. Argentina y España se enfrentarán el próximo domingo 19 de julio para disputar el título de campeón del mundo y quedarse con el trofeo durante los próximos cuatro años.

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Aunque Colombia quedó eliminada en los octavos de final del torneo, un curioso dato comenzó a llamar la atención entre los aficionados al fútbol. La selección dirigida por Néstor Lorenzo fue la última en derrotar a España y también una de las últimas en vencer a Argentina antes de que ambas selecciones llegaran a la final del Mundial.

Este dato ha sido ampliamente compartido en redes sociales, donde muchos resaltan el nivel que mostró la Tricolor frente a los dos equipos que ahora pelearán por la Copa del Mundo.

¿Cuándo fue la última derrota de España?

España llega a la final del Mundial 2026 con una impresionante racha de 37 partidos sin conocer la derrota.

Su último partido perdido fue el 22 de marzo de 2024, cuando enfrentó a Colombia en un amistoso disputado en Londres. En aquella ocasión, la Tricolor se impuso 1-0 gracias a un gol de Daniel Muñoz, dañando el invicto del conjunto español.

Desde ese encuentro, la selección española no ha vuelto a perder y ha conseguido una larga serie de victorias y empates que la llevaron hasta la gran final del Mundial.

Este es el curioso récord que conserva Colombia frente a España antes de la final del Mundial
Colombia fue la última selección en derrotar a España (Foto MAURO PIMENTEL / AFP)

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¿Cuándo fue la última vez que Colombia derrotó a Argentina?

Colombia derrotó a la Albiceleste en septiembre de 2024 por 2-1 en Barranquilla, en un partido correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial.

Los goles colombianos fueron obra de Yerson Mosquera y James Rodríguez, mientras que Argentina anotó un gol en los primeros minutos del segundo tiempo.

Después de ese compromiso, la selección argentina únicamente volvió a perder frente a Paraguay y Ecuador, por lo que el triunfo colombiano se mantiene como una de las últimas derrotas que ha sufrido el vigente campeón del mundo.

Actualmente, el equipo de Lionel Scaloni acumula 14 partidos sin perder y llega a la final con la intención de defender el título obtenido en Catar 2022.

La coincidencia de que Colombia haya derrotado recientemente a los dos finalistas del Mundial 2026 ha despertado todo tipo de comentarios entre los hinchas, quienes destacan este curioso dato pese a que la Tricolor no logró avanzar más allá de los octavos de final del torneo.

Colombia mantiene una curiosa marca frente a España que sigue vigente antes de la final del Mundial
Colombia fue una de las últimas selecciones en derrotar a Argentina (Foto Juan Mabromata / AFP)
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