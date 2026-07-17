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Enjambre sísmico en México: así explican el fenómeno detrás del terremoto del 17 de julio

Especialistas explican por qué se registraron varios sismos en pocas horas y qué caracteriza este fenómeno.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
México registró un enjambre sísmico este 17 de julio ¿qué es y por qué sucede
Terremoto de 7,4 en México: ¿qué es un enjambre sísmico y por qué se registró? (Fotos: Freepik)

La mañana del 17 de julio estuvo marcada por una intensa actividad sísmica en el sur de México, luego de que un terremoto de magnitud 7,4, registrado frente a las costas de Chiapas, seguido por varios movimientos telúricos de magnitudes superiores a 5.

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¿Qué es un enjambre sísmico, el fenómeno que se presentó en México?

El fenómeno natural ha despertado el interés de miles de personas debido a la cantidad de sismos registrados en pocas horas.

De acuerdo con la información oficial el movimiento de mayor magnitud ocurrió a las 08:48 y tuvo como epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas. El sismo alcanzó una magnitud de 7,4 y se originó a una profundidad de 10 kilómetros.

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Como parte de los protocolos de prevención, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina emitió una alerta para las costas del sur de México y Guatemala.

México registró un enjambre sísmico este 17 de julio ¿qué es y por qué sucede
Terremoto de 7,4 en México: ¿qué es un enjambre sísmico y por qué se registró? (Fotos: Freepik)

Sin embargo, ese no fue el único evento registrado. Seguido al terremoto también fueron reportados más de 10 movimientos de magnitudes similares que variaban de 4,0 a 6,1, principalmente frente a las costas de Chiapas. Además, en estados como Oaxaca y Michoacán.

A este fenómeno se le conoce como un enjambre sísmico. Según explica el portal Ciencia Canaria, se trata de una sucesión de terremotos que se presentan en una misma zona geográfica en un periodo relativamente corto.

A diferencia de otros eventos sísmicos, no existe un movimiento que sea identificado claramente como el principal, por lo que varios de los sismos pueden registrar magnitudes similares y no ser considerados únicamente réplicas.

¿Por qué sucede un enjambre sísmico tras terremoto en México?

Un enjambre sísmico puede estar relacionado con el desplazamiento lento de una falla geológica. También puede estar asociado al ascenso de magma, gases o fluidos que se desplazan a través de fracturas y zonas de debilidad presentes en la corteza terrestre.

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Según, especialistas también recuerdan que no todos los enjambres sísmicos tienen el mismo comportamiento.

México registró un enjambre sísmico este 17 de julio ¿qué es y por qué sucede
Terremoto de 7,4 en México: ¿qué es un enjambre sísmico y por qué se registró? (Fotos: Freepik)

Aunque algunos pueden presentarse en regiones volcánicas y, en ciertos casos, anteceder una erupción, esto no significa que ese desenlace ocurra siempre.

También pueden originarse por la liberación gradual de energía acumulada en una falla geológica, por cambios tectónicos o por el desplazamiento de fluidos en el subsuelo.

 

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