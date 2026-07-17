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La mujer de la hamburguesa triple rompió el silencio y respondió al hombre de la cita que se hizo viral

La mujer señalada por pedir una hamburguesa triple respondió y reveló su versión de la cita viral.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Habló la mujer de la hamburguesa triple
La mujer de la hamburguesa triple reapareció tras la cita viral y esto dijo. (Foto: Freepik)

Recientemente se hizo viral un hombre que hablaba de una cita fallida que tuvo con una mujer, luego de que ella pidiera una hamburguesa triple durante su primer encuentro.

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¿Qué dijo la mujer de la polémica cita de la hamburguesa triple?

Tras las declaraciones del hombre, quien aseguraba que ese comportamiento no estaba bien visto y que incluso le expresó a la mujer que lo que buscaba era un “sugar daddy” por pedir de esa forma en la primera cita, las opiniones en redes sociales quedaron divididas.

Mientras algunos aseguraron que el hombre era un tacaño, otros decidieron apoyarlo por lo ocurrido durante el encuentro.

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Ahora, en redes sociales comenzó a circular la versión de la supuesta mujer involucrada en el inconveniente, quien decidió referirse públicamente al tema.

Habló la mujer de la hamburguesa triple
La mujer de la hamburguesa triple reapareció tras la cita viral y esto dijo. (Foto: Freepik)

Una mujer identificada como Kerstin Guenther contó su versión de los hechos. Según explicó, la cita había sido organizada por su mamá y ella no conocía a este hombre antes de ese encuentro.

También aseguró que, cuando llegaron al primer lugar al que hace referencia el hombre, decidió no comer allí porque el sitio le pareció ruidoso y no le resultó agradable.

Posteriormente, ya en un segundo establecimiento, pidió la hamburguesa triple porque lo consideró algo completamente normal y afirmó que nunca imaginó que esa decisión pudiera generar incomodidad.

Habló la mujer de la hamburguesa triple
La mujer de la hamburguesa triple reapareció tras la cita viral y esto dijo. (Foto: Freepik)

Además, explicó que no sintió conexión entre ambos durante la cita y que, por esa razón, estuvo concentrada en su celular durante gran parte del encuentro.

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Finalmente, señaló que para ella fue una sorpresa ver que esa experiencia se volviera viral en redes sociales.

¿Por qué hay otra mujer que asegura ser la involucrada en la polémica de la hamburguesa triple?

En medio de la polémica también apareció una creadora de contenido conocida como Loba Feroz, quien asegura ser la involucrada en la cita y además envió mensaje a este hombre tras lo ocurrido.

Además, compartió un mensaje en el que expresó: "No puedo creer que haya salido en redes sociales a contar esto. ¿Por qué no le cuentas a la gente que alardeas de tener mucho cuando hablas con uno por interno?".

También aseguró que ella hizo una inversión para asistir a la cita, pues gastó dinero en arreglarse el cabello y en el servicio de taxi, el cual, según indicó, pudo haber costado más que la hamburguesa.

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