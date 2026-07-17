Mhoni reaccionó tras acertar su predicción sobre los finalistas del Mundial; esto dijo del ganador

Mhoni Vidente, la reconocida mundialmente por atinar a sus predicciones, reaccionó recientemente luego de que volviera a hacerse viral un video en el que, hace varios meses, habló sobre lo que sería la final del Mundial 2026.

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¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre el Mundial que causó su reacción?

La astrologa compartió en su cuenta de Instagram el video en el que hablaba sobre el Mundial cuando el torneo estaba a puertas de comenzar.

En ese momento, durante una entrevista concedida el 14 de febrero de 2026, aseguró que, para ella, los candidatos a disputar la final serían España, Portugal o Argentina.

"Mis candidatos para el Mundial está entre España, Portugal o Argentina", dijo en la entrevista.

Esto causó risas de la entrevistadora, luego de que le preguntara por México y si existía alguna posibilidad de que el país azteca llegara a esa instancia. Sin filtro, Mhoni respondió que ella era vidente, mas no milagrosa.

Mhoni Vidente reaccionó tras acertar a los finalistas del Mundial 2026. (Imagen IA)

Tras cumplirse su predicción, la misma Mhoni Vidente volvió a compartir el video en sus redes sociales y añadió al final una imagen en la que aparece la final del Mundial con los rostros de Lionel Messi y Lamine Yamal, quienes se enfrentarán el próximo domingo 19 de julio.

¿Quién ganará el Mundial 2026, según Mhoni Vidente?

Pero la historia no terminó ahí. Posteriormente, la mexicana volvió a hacer su predicción y reveló quién, según ella, será la selección que se llevará la Copa del Mundo: España.

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Además, Mhoni Vidente también reaccionó luego de asegurar, el pasado miércoles, antes del encuentro entre Inglaterra y Argentina. La mexicana mencionó que el vencedor sería la selección albiceleste generando en su momento opiniones divididas.

Lo cierto es que ahora solo restan los dos últimos encuentros del Mundial 2026, en el que por primera vez se llevó a cabo en tres países (México, Canadá y Estados Unidos).

Este sábado, Francia e Inglaterra se enfrentarán para disputar el tercer puesto de la Copa del Mundo.

Mientras que el domingo 19 de julio, Argentina y España protagonizarán la esperada final en el MetLife Stadium el aérea metropolitana de Nueva York, en la que una de las dos selecciones levantará el trofeo a casa.