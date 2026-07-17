Shakira mostró el especial momento que vivió con los Ghetto Kids antes de la final del Mundial 2026

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 no solo ha despertado expectativa por el partido entre Argentina y España, sino también por el espectáculo musical que se llevará a cabo durante el medio tiempo.

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¿Qué compartió Shakira con los Ghetto Kids antes de la final del Mundial 2026?

En medio de la preparación, Shakira compartió con sus millones de seguidores varios momentos que vivió junto a los Ghetto Kids, el grupo infantil de Uganda que la acompañará sobre el escenario.

Además, en algunas imágenes también aparecen sus hijos, Milan y Sasha, disfrutando de los días previos al evento en Nueva York.

A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera publicó una serie de imágenes en los que mostró parte de la convivencia que ha tenido con los Ghetto Kids desde su llegada a Estados Unidos.

Además, Shakira dedicó un mensaje al grupo de bailarines "Los @ghettokids_tfug de Uganda nos han cambiado la vida", escribió la cantante, quien meses atrás abrió una convocatoria para encontrar a los bailarines que la acompañarían durante su presentación en la final de la Copa del Mundo.

¿Qué hacía Shakira con los Ghetto Kids antes de la final del Mundial 2026? (Foto: AFP)

La barranquillera también agregó: "¡Pasar tiempo con ellos ha sido mágico y nos ha enseñado muchísimo! ¡Estoy tan feliz de tenerlos por fin aquí en Nueva York para bailar conmigo en la final de la Copa del Mundo!".

En las imágenes se observa a Shakira abrazando a algunos de los integrantes del grupo, además de una imagen junto a todos los niños.

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También llamó la atención una en la que caminaban por las calles de Nueva York. En ella aparece Shakira cargando a uno de los pequeños, mientras Sasha camina abrazado de otro integrante del grupo y Milan acompaña a dos de los niños durante el recorrido.

¿Quiénes estarán en el show de la final del Mundial 2026 junto a Shakira?

En esa misma publicación los Ghetto Kids muestran algunos de sus pasos de baile en Times Square que serían parte del espectáculo que se realizará durante la final del Mundial 2026.

El próximo domingo 19 de julio, Shakira volverá a compartir escenario con los Ghetto Kids durante el show de medio tiempo de la final del Mundial.

¿Qué hacía Shakira con los Ghetto Kids antes de la final del Mundial 2026? (Foto: AFP)

Además, el espectáculo contará con la participación de Burna Boy, con quien interpretará Dai Dai.

También fueron anunciados Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, Post Malone, Tom Cruise, Ishowspeed, Madonna, BTS y Justin Bieber.