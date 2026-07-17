Una canción de Ricardo Arjona habría revelado, hace 30 años, los inéditos cambios del Mundial 2026

El reconocido cantante guatemalteco Ricardo Arjona por estos días ha estado en medio de la conversación luego de que saliera a la luz una canción suya en la que, según se revelan detalles inéditos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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¿Cuál es la canción de Ricardo Arjona que predice detalles del Mundial 2026?

Se trata de ‘Noticiero’, una canción lanzada en 1996 que no es de amor ni de desamor, como acostumbra el artista, sino una sátira y crítica social.

A raíz de este tema, muchas personas han insinuado que el cantante guatemalteco podría ser un viajero en el tiempo, pues varios de los detalles mencionados en la canción coinciden con situaciones que se han visto durante el Mundial 2026.

Más allá de la crítica social que plantea la canción, Arjona incluye una estrofa en particular en la que hace referencia a los deportes tradicionales en territorio norteamericano:

La increíble coincidencia entre una canción de Ricardo Arjona y las novedades del Mundial 2026. (Foto: AFP)

“El fútbol gana terreno en los Estados Unidos, quieren cambiar la estructura pa’ que tenga sentido. Hay que agrandar las porterías, y ocho tiempos fuera pa’ vendernos porqu3rí@s”.

En este sentido, varios revivieron este tema y asemejaron algunos de los detalles mencionados en la canción con cambios que se han visto en esta nueva Copa del Mundo.

¿Cuáles son los detalles inéditos de la canción de Ricardo Arjona sobre el Mundial 2026?

En la primera frase, Arjona habla de Estados Unidos. Como bien se conoce, el país norteamericano es uno de los tres anfitriones de este torneo mundial.

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Vendernos porquerí@s: En las pausas de hidratación, que vienen siendo obligatorias en los encuentros donde se registran altas temperaturas, en realidad en estos espacios se aprovecha el momento para temas comerciales.

coincidencia entre una canción de Ricardo Arjona y las novedades del Mundial 2026. (Foto: AFP)

En cuanto a la frase sobre agrandar los arcos en el Mundial 2026, fueron relacionados con las modificaciones que se hicieron en el saque de arco. Los arqueros ahora están bajo una restricción de tiempo más estricta para reanudar el juego.

Respecto a la frase sobre cambiar la estructura, hace poco se confirmó para la final, que se disputará el 19 de julio entre España y Argentina, una extensión histórica del tiempo de descanso entre el primer y el segundo tiempo.

La FIFA modificó que para la final del Mundial 2026 el entretiempo pasó de 15 a 30 minutos, con el fin de dar espacio al espectáculo musical de cierre.