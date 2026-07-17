La selección nacional de Inglaterra quedó eliminada del Mundial 2026, el pasado 15 de julio tras ser derrotados por la selección de Argentina 2-1. Aunque los ingleses iban ganando el primer tiempo, la albiceleste anotó dos goles: uno en el segundo tiempo y el otro en el tiempo extra.

La victoria de Argentina generó todo tipo de reacciones y controversias entre los equipos de las dos selecciones. Sin embargo, dos días después, Jude Bellingham publicó un conmovedor mensaje acompañado de un poema escrito por el conductor de la selección inglesa, Michael Chandler.

Durante el partido entre Argentina e Inglaterra, los jugadores de ambos equipos tuvieron algunas diferencias (Foto por AFP).

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¿De qué se trata el poema publicado por Jude Bellingham y escrito por el conductor?

El poema publicado por el centrocampista fue escrito a mano por el conductor del autobús Michael Chandler quien ha acompañado a la selección durante los últimos meses.

La composición habla sobre los leones, apodo con el que se conoce al equipo nacional de Inglaterra, y describe cuál es el comportamiento que tienen para lograr ser exitosos. La pieza se titula 'El camino de los leones'.

El primer verso afirma que los leones no rugen alto y no buscan los aplausos ni los halagos de las multitudes, sino que más bien saben que el rugido que estremece la noche nace cuando el miedo se enfrenta al poder.

También hace alusión a la lucha, el terreno de juego, y cómo hay que confiar en el corazón antes de hacer cualquier pase. Es decir, qué antes de realizar alguna jugada, el futbolista debe confiar en lo que está haciendo.

La lucha no es solo contra el enemigo; el terreno de juego verdadero es desconocido por uno mismo. Antes de que un pase sea ejecutado con acierto, el corazón primero debe haber ganado su carrera.

El poema continúa y habla de cómo se comportan los leones en la cancha de juego. Habla sobre el miedo, cómo controlar las emociones, cómo seguir adelante a pesar de la adversidad.

Para aquellos que los gobierna el corazón y la mente, dejen el miedo y la duda atrás. Así caminan los leones en calles antiguas con calma en cada tramo, dejen que la disciplina habla por ustedes.

El poema de cuatro páginas es firmado por Michael Chandler, el conductor de los tres leones, el 15 de julio de 2026.

El poema publicado por el centrocampista, Jude Bellingham, fue escrito a mano por el conductor Michael Chandler (Foto por AFP).

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¿Qué dijo Jude Bellingham respecto al poema y la eliminación?

El futbolista inició diciendo que no encontraba las palabras suficientes para expresar lo que sentía tras los eventos ocurridos en los últimos días.

Sin embargo, enfatizó que el poema escrito por el conductor del equipo hizo que encontrara las palabras necesarias para resumir lo que sentía. También agradeció a sus seguidores por hacer el esfuerzo de viajar a Estados Unidos para verlos jugar y también expresó su gratitud por aquellos que apoyaron a la selección desde casa.

Finalmente, terminó su mensaje pidiéndole a sus seguidores que continúen con la unidad y el amor que se vivió durante el torneo.