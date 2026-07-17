En medio de la final del Mundial 2026, los hinchas del fútbol han generado todo tipo de comentarios a través de las distintas plataformas digitales acerca de quién será el ganador entre la Selección de España y Argentina.

Por ello, los hinchas del fútbol han generado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales acerca de cuál es el equipo que más Copas del Mundo ha ganado entre ambos finalistas.

¿Cuál es el equipo que ha ganado más Copas del Mundo entre España y Argentina?

Es clave mencionar que uno de los torneos futbolísticos más importantes del mundo es la Copa Mundial de la FIFA en el que las respectivas selecciones que clasifican luchan por obtener el triunfo y ganar el campeonato.

¿Cuántas Copas del Mundo tiene Argentina? | AFP: Juan Mabromata

La Selección de Argentina ha tenido la oportunidad de tener más Copas del Mundo a diferencia de España, pues, ha obtenido tres títulos, los cuales son los siguientes:

1978: La Selección de Argentina se convirtió en ganadora durante este año al obtener el triunfo con Países Bajos, con un resultado de 3-1.

1986: El segundo título del equipo fue encabezado por el recordado futbolista Diego Maradona tras ganarle a Alemania con un resultado de 3-2.

2022: La tercera Copa del Mundo que recibió Argentina fue en este año, ganándole a la Selección de Francia en penaltis.

¿Cuántas Copas del Mundo tiene España en la actualidad?

En la actualidad, la Selección de España solo tiene una Copa del Mundo, la cual ganó en el año 2010 en el Mundial de Sudáfrica al derrotar a Países Bajos con un resultado de 1-0.

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¿Cuándo se llevará a cabo la final del Mundial 2026?

El Mundial 2026 se encuentra en su punto final, pues, los hinchas del fútbol están bajo la expectativa de la final entre la Selección de España y Argentina.

La final será transmitida el próximo domingo 19 de julio en el Estadio Nueva Jersey, Estados Unidos y empezará en el horario de las 2:00 p.m. a través de la pantalla del Canal RCN.

¡No te pierdas la final del Mundial 2026 a través de la pantalla del Canal RCN!