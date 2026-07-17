Jhorman Toloza lanzó puya a Alexa Torrex tras meses de ruptura: “la mala mano”

Jhorman Toloza volvió a llamar la atención tras referirse a su antigua relación con Alexa Torrex y lanzar una indirecta sobre las experiencias que vivió durante ese tiempo. El creador de contenido habló sobre las relaciones que pueden afectar la energía de una persona, tomando como ejemplo su historia con Alexa Torrex.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre su relación sentimental con Alexa Torrex?

Jhorman Toloza llamó la atención de sus seguidores tras responder a un comentario sobre su apariencia luego de su ruptura con Alexa Torrex. El creador de contenido fue elogiado por un internauta que aseguró verlo “radiante” desde que terminó su relación, a lo que contestó con una frase que llamó la atención: “la mala mano”.

Jhorman Toloza arremetió contra Alexa Torrex: aseguró que todo fue planeado | Foto del Canal RCN y Freepik.

Aunque la frase generó risas, Toloza explicó que no se trataba de una crítica directa hacia Alexa Torrex, sino de una forma de referirse a cómo una relación puede influir en la vida de una persona. Según sus palabras, estar junto a alguien con quien no se tiene una conexión positiva puede afectar el ánimo, la energía y hasta la forma en la que alguien se proyecta.

“No, mentiras, muchachos, eso tiene una respuesta. Cuando uno está en una mala relación, cuando uno está con un apareja que está poseída por ángeles caídos que chupan tu energía, tu vitalidad, no es que tenga mala mano, es un decir, pero sí, cuando estás con una persona incorrecta te ves mal, te ves triste, decaído, y eso me pasaba bastante”

¿Jhorman Toloza tiene nueva pareja sentimental?

Así mismo, el influenciador aseguró que esa etapa quedó atrás y que actualmente se siente mejor al estar enfocado en Dios, algo que, según él, también se ha reflejado en su apariencia y en la percepción que tienen sus seguidores sobre él.

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“Ahora que estoy con Dios, obviamente me voy a ver un poquito mejor”, explicó, dejando claro que actualmente no tiene una nueva pareja sentimental y que está concentrado en fortalecer su lado espiritual.