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Ella es la hermosa pareja de "Colo" Barco, y esta fue su reacción tras inconveniente con Bellingham

La modelo y creadora de contenido reaccionó al incidente, y expresó que considera que Jude Bellingham debería ser sancionado.

SuperLike Por: Laura Pineda
El Colo Barco
La pareja del Colo Barco reaccionó al incidente (Foto por AFP).

El calvazo que le dio el inglés Jude Bellingham al argentino Valentino "el Colo" Barco se ha convertido en un hecho controversial en redes sociales. Además, recientemente se dio a conocer el video donde se logra ver cuando el suplente argentino ingresó a la cancha de juego a celebrar el gol de Enzo Fernández, y lo presumió frente a un par de jugadores ingleses.

El festejo y el calvazo han generado todo tipo de reacciones. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la reacción de la pareja del Colo Barco tras el incidente.

Jude Bellingham reaccionó ante la celebración de Valentín Barco (Foto por AFP).
Jude Bellingham reaccionó ante la celebración de Valentín Barco (Foto por AFP).

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¿Quién es la pareja de Colo Barco y cómo se conocieron?

Se trata de Yazmín Jaureguy quien es modelo, influencer, y empresaria argentina de 28 años. Comenzó su carrera a los 13 años y se mudó a Nueva York a los 17 años para ampliar su mercado laboral. Una de sus mayores inspiraciones es tener una marca de ropa para bebés.

Yazmín Jaureguy se hizo conocida cuando empezó a salir con Colo Barco y cuenta que se conocieron por medio de unos amigos que tenían en común a mediados de 2023. Tras el primer encuentro, el volante izquierdo la contactó por redes sociales y comenzaron a salir.

La empresaria también compartió que le sorprendió que Colo jugara para el equipo del Boca, en esa época, ya que su familia es fanática de ese equipo. Tras dos meses de relación, se fueron a vivir juntos a Inglaterra, pero ella tuvo que aplazar alguno de sus planes como abrir un salón de té, y dejar de colaborar con algunas marcas como modelo.

Valentín Barco
La novia de Barco reaccionó ante el incidente (Foto por AFP).

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¿Colo Barco y su pareja tienen una hija?

La pareja tiene una hija llamada Gemma que nació el 28 de marzo de 2025 en Francia, justo cuando el Colo estaba enfrentando al equipo Olympique de Lyon. Yazmín Jaureguy publicó una foto tras dar a luz, mostró a la bebé y escribió "apoyando a papito". Actualmente la bebé tiene un año y tres meses y se encuentra viviendo con sus padres en Europa.

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¿Cómo reaccionó la pareja de Colo Barco tras el incidente con Bellingham?

Yazmín Jaureguy expresó su inconformidad ante la acción de Jude Bellingham y resaltó que se trató de un acto que debería tener una sanción. También afirmó, que este tipo de acciones no promueven la sana convivencia entre los jugadores.

La modelo compartió una foto del calvazo en sus historias de Instagram y escribió la siguiente frase:

En la cancha se habla mejor

Además, publicó otro mensaje donde respaldó la celebración de su pareja, ante el gol de Fernández, y opinó que esto no debía ser excusa para realizar este tipo de cosas con los jugadores del equipo opositor.

No sabía que de repente no se puede festejar los goles. Cambien de deporte si van a llorar tanto, buen día.

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