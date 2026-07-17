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¿Cuál fue el gesto de Messi que se volvió meme tras su fuerte cruce con Jude Bellingham?

El particular gesto de Lionel Messi en medio de la discusión con Jude Bellingham terminó convertido en un meme viral.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El gesto de Messi que se volvió meme tras su fuerte cruce con Jude Bellingham
El gesto de Messi que desató una ola de memes tras discutir con Jude Bellingham en la semifinal. (Foto: AFP)

Recientemente se generó una gran polémica en torno a lo que ocurrió durante el encuentro entre Argentina e Inglaterra, cuando Lionel Messi y Jude Bellingham protagonizaron una discusión en pleno partido.

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¿Qué pasó entre Lionel Messi y Jude Bellingham en el partido entre Argentina e Inglaterra?

El compromiso terminó con la victoria 2-1 de Argentina, resultado con el que la selección albiceleste consiguió su clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026.

En el terreno de juego, ambos jugadores protagonizaron un intercambio de palabras después de una acción que terminó siendo sancionada como falta.

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Según se pudo ver en los videos que se hicieron virales, el mediocampista inglés se acercó a Messi para reclamar la decisión arbitral y le dijo: "No hay falta, no hay falta. No te pueden cobrar todas las infracciones que tú quieres".

El gesto de Messi que se volvió meme tras su fuerte cruce con Jude Bellingham
El gesto de Messi que desató una ola de memes tras discutir con Jude Bellingham en la semifinal. (Foto: AFP)

Por su parte, el capitán de la selección argentina respondió visiblemente molesto: "¿La primera mía no es falta?, ¿La mía no?".

Luego del partido, Jude Bellingham fue consultado sobre el intercambio que tuvo con el futbolista argentino y le restó importancia a lo sucedido.

"En realidad estábamos hablando de una falta, pero no fue nada grave en absoluto", comentó el jugador inglés. Además, agregó: “No fue nada del otro mundo".

El futbolista también habló sobre lo que significó enfrentar a Lionel Messi y expresó: "Es un privilegio jugar contra él. Obviamente estoy en el equipo perdedor, duele mucho, pero es un privilegio jugar contra uno de los mejores".

¿Cuál gesto de Messi se volvió meme tras la discusión con Bellingham?

Más allá de las declaraciones de lo que pasó con Bellingham, lo que llamó la atención fue el gesto que hizo Messi durante la discusión.

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En las imágenes se observa al argentino visiblemente molesto y, segundos después, realizando un gesto de afirmación con el rostro, lo que causó revuelo en redes y posteriormente se está usando como meme además de sticker.

El gesto de Messi que se volvió meme tras su fuerte cruce con Jude Bellingham
El gesto de Messi que desató una ola de memes tras discutir con Jude Bellingham en la semifinal. (Foto: AFP)

Y tras el gesto viral, muchos internautas han reaccionado con humor luego del momento que generó polémica en medio de la semifinal del Mundial que sacó a Inglaterra del torneo más importante del mundo.

 

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