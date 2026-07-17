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Haaland vuelve a conmocionar las redes tras revelar su meme favorito sobre él

Erling Haaland vuelve a tomarse las redes para revelar cuál es el meme favorito sobre él, tras hacer viral.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El propio Haaland eligió su meme favorit
Haaland volvió a hacerse viral tras revelar cuál es su meme favorito. (AFP/ Kamil KRZACZYNSKI)

Ya casi se termina la Copa Mundial FIFA 2026 y no solo los aficionados del fútbol, sino los nuevos seguidores de este deporte, ya están extrañando los partidos, pues este domingo 19 de julio, llega la gran final.

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Durante todo este torneo, algunos futbolistas ganaron mucha más popularidad, especialmente entre quienes no los conocían y ese es el caso de figuras como Jude Bellingham y Erling Haaland, quien subieron de seguidores y de admiradoras.

Precisamente, el noruego, quien desafortunadamente para su país quedó eliminado al enfrentarse contra Inglaterra en los cuartos de final, ha sido toda una sensación por su apariencia, pues sigue siendo comparado con un Vikingo.

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De hecho, él mismo ha reaccionado a todos los edits que le hacen, pero, además, edja comentarios y hasta agradecen cuando salen nuevos memes de él, por eso, él sacó a la luz cuál es el meme favorito y su respuesta, generó reacciones.

¿Cuál es el meme favorito de Erling Haaland sobre él?

A través de X, una cuenta publicó un supuesto pantallazo en donde Erling Haaland responde un comentario en una de sus publicaciones de Instagram.

Haaland volvió a hacerse viral tras revelar cuál es su meme favorito
El meme favorito de Haaland está causando sensación en redes. (AFP/ CHANDAN KHANNA)

Pues un seguidor, le preguntó cuál es su meme favorito y él habría respondido con una foto; pues es él comiendo y cuando voltea a ver el espejo, se asusta.

El clip de ese meme se hizo viral hace unas semanas, justo porque dio gracia que él sentado en una silla con su plato de comida sobre la mesa, mientras que mastica gira su cabeza y ve su reflejo, reaccionando con un susto al verse.

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¿Qué ha dicho Haaland tras la eliminación de Noruega del Mundial FIFA 2026?

Erling Haaland y su equipo volvieron a Noruega el lunes 14 y allí fueron recibidos por más de 90 mil noruegos, quienes hicieron el “remo vikingo” frente al príncipe de ese país.

El meme favorito de Haaland está causando sensación en redes
El propio Haaland eligió su meme favorit. (AFP/ UWE KRAFT )

Su gente los recibió como si se tratara de todos unos ganadores y es que lo son, pues Noruega volvió a un mundial luego de 28 años.

Por su lado, Haaland se la pasa muy activo en redes, especialmente en Snapchat, en donde muestra lo que hace, lo que come, en dónde está y demás, porque al parecer se entretiene mucho con los filtros de la aplicación.

 

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