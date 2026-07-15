Haaland reapareció en redes junto a su novia tras la eliminación de Noruega

El goleador noruego, Erling Haaland , reapareció recientemente en sus redes junto a su pareja, provocando reacciones luego de la eliminación de su país de la Copa Mundial FIFA 2026, en donde ganó mayor popularidad.

Aunque ya era conocido en el mundo del fútbol, ​​en el último mes, Haaland se volvió tendencia al tomarse todas las redes, en donde es protagonista de sus mejores momentos dentro de la cancha, pues tiene una gran facilidad para marcar goles.

Esa fue una de las razones por las que su audiencia aumentó, ya que se veía tan fácil para él estar en el campo de juego y, además, su apariencia cautiva a las mujeres, ya que es un hombre muy alto, rubio y con “energía masculina”, según lo que comentan.

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Precisamente por la eliminación de Noruega, las nuevas fans del futbolista extrañarán verlo en la cancha, pero lo esperan en los próximos partidos del Manchester City, los cuales inician en agosto.

¿Con cuál publicación reapareció Haaland tras la eliminación de Noruega?

En horas de la mañana de este miércoles 15 de julio, la pareja de Erling Haaland, Isabela Haugseng, publicó un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram junto al futbolista, provocando reacciones en los comentarios.

Haaland volvió a las redes junto a su novia. (AFP/CHANDAN KHANNA)

En el post, ambos se ven bastante elegantes ya que estuvieron en un importante evento de una marca de lujo conocida en el mundo.

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Allí, el noruego se ve con un traje blanco, con gafas negras y su peinado clean look que no puede faltar, mientras que, Isabela luce un vestido blanco con algo de transparencia.

¿Cómo fue la llegada de Haaland a Noruega tras la eliminación del Mundial 2026?

Haaland aterrizó en Noruega el lunes 13 de julio y en Oslo, junto a sus compañeros de equipo, fue recibido por más de 90 mil personas, quienes hicieron el “remo vikingo”, luego de que el príncipe de ese país tocara el tambor.

Haaland reapareció con su novia y así luce tras la eliminación de Noruega. (AFP/Paul Ellis)

En las calles de la capital del país europeo se veía una multitud de personas, quienes estaban viendo a los futbolistas, mientras que ellos los saludaban en un autobús; Sin duda, esta bienvenida provocó conmoción, porque pese a que no llegaron a la final, fueron recibidos como ganadores.