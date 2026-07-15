La Selección Argentina enfrentará este miércoles 15 de julio a Inglaterra por un lugar en la gran final del Mundial 2026.

En la previa del compromiso, el entrenador Lionel Scaloni habló sobre varios temas relacionados con el partido, entre ellos el significado que tiene este enfrentamiento para ambos países y el uso de la camiseta azul que llevará la Albiceleste.

¿Qué dijo Lionel Scaloni sobre Malvinas antes del partido con Inglaterra?

Al DT de Argentina le consultaron sobre la parte histórica que rodea cada enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra y al respecto Scaloni fue claro en señalar que el partido debe enforcarse únicamente desde lo deportivo.

El seleccionador argentino aseguró que no se deben mezclar los acontecimientos históricos con un encuentro de fútbol y recordó que existe un profundo respeto por las personas que vivieron aquellos hechos y por sus familias.

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"Es un partido de fútbol y no podemos mezclar las cosas. Sobre todo, por respeto a lo que pasó hace muchos años. Mezclarlo sería una locura porque están pasando cosas en otra parte del mundo y habiendo guerras sería una locura. No nos tenemos que confundir", expresó el entrenador.

El entrenador también habló sobre la clasificación de España a la final del Mundial 2026 y aseguró que pudo ver parte del partido frente a Francia y expresó que el conjunto español fue un justo ganador.

¿Qué dijo Lionel Scaloni sobre Inglaterra y la camiseta azul?

A Lionel Scaloni le consultaron sobre la camiseta que usará Argentina frente a Inglaterra.

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Sobre esa decisión, el DT reaccionó también entre risas al igual que el DT de Inglaterra y aseguró que no sabe quién tomó esa determinación.

"No pedí jugar con la azul. No sé quién fue. A lo mejor es una tradición. Y si Thomas no tuvo problema, perfecto", dijo.

El entrenador también se refirió al rival y explicó que Inglaterra cuenta con futbolistas de gran nivel, por lo que Argentina intentará imponer su idea de juego para buscar un lugar en la final.

En realidad, el color de que usará Argentina lo definió la FIFA, los equipos deben presentar un contraste entre sus uniformes para facilitar la identificación de los jugadores.