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La IA predijo el marcador de Argentina vs. Inglaterra y sorprendió con el finalista del Mundial

La IA anticipó el posible resultado de la semifinal entre Argentina e Inglaterra rumbo a la final del Mundial.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
IA predice resultado de Inglaterra vs Argentina
La IA reveló el resultado de Argentina vs. Inglaterra y ya tendría al rival de España en la final. (Fotos: AFP)

La Selección Argentina se enfrentará este miércoles 15 de julio a Inglaterra en una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026.

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¿Por qué Inglaterra vs. Argentina genera tanta expectativa en el Mundial 2026?

El compromiso definirá cuál de las dos selecciones avanzará a la gran final para disputar el título frente a España, que el pasado martes consiguió su clasificación tras vencer a Francia.

Luego de la victoria de España sobre Francia, todas las miradas quedaron puestas en el encuentro entre Argentina e Inglaterra, que despierta gran interés entre los aficionados por la historia que han construido ambas selecciones en las Copas del Mundo.

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A lo largo de los años, los enfrentamientos entre estos dos equipos han dejado varios momentos recordados por los seguidores del fútbol, razón por la que este nuevo duelo ha sido considerado por muchos como uno de los más llamativos.

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Desde las primeras horas del día también comenzó a hablarse de la camiseta que utilizará la selección argentina.

De acuerdo con el reglamento de la FIFA, cuando los colores de los uniformes pueden generar confusión, uno de los equipos debe utilizar su camiseta alterna.

Por ese motivo, Argentina jugará con la camiseta azul oscura, mientras que Inglaterra con el tradicional uniforme blanco.

La elección de la camiseta argentina también ha generado revuelo debido a los antecedentes que existen frente al conjunto inglés.

En dos enfrentamientos mundialistas ante Inglaterra, la Albiceleste vistió de azul y logró quedarse con la victoria, incluido el recordado partido de México 1986 en el que Diego Armando Maradona marcó dos de los goles más recordados de la historia del fútbol.

¿Qué dijo la IA sobre el marcador de Inglaterra vs. Argentina?

Mientras llega el pitazo inicial, la inteligencia artificial también hizo su predicción y lanzó el posible resultado del partido entre Inglaterra y Argentina.

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De acuerdo con la IA, se trataría de un compromiso muy parejo por el nivel que tienen las dos selecciones.

Sin embargo, el sistema de predicción entrega una ligera ventaja para uno de los equipos gracias al rendimiento mostrado durante el Mundial y es para Inglaterra que ganaría a Argentina 2-1.

argentina en la semifinal del mundial 2026
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