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Scaloni rompe el silencio antes de enfrentar a Inglaterra y anuncia sorpresas: esto dijo

Lionel Scaloni se fue con toda previo al partido de la semifinal y dejó ver que habrán sorpresas contra Inglaterra.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Lionel Scaloni, director técnico de Argentina durante rueda de prensa.
Scaloni sorprende con declaraciones previo al partido contra Inglaterra, Foto | Buda Mendes.

Este miércoles 05 de julio, se vivirá el duelo entre Argentina e Inglaterra en un compromiso en el que se definirá el segundo cupo para la gran final del Mundial 2026 que ya tiene un rival confirmado, pues luego de un intenso partido, la Selección de España logró quedarse con el triunfo tras enfrentarse con Francia.

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¿Qué dijo el director técnico de Argentina previo al partido contra Inglaterra en el Mundial?

En medio del interés que ha despertado entre la hinchada el encuentro que se disputará la albiceleste contra Inglaterra, Lionel Scaloni, director técnico de la Selección, dio declaraciones previas al partido para mostrar su posición frente a lo que se viene, dejando claro, una vez más que confía en el trabajo que se ha venido realizando en conjunto.

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Frente a la pregunta que muchos se hacen respecto a la formación titular con la que busca enfrentar al rival, el argentino dejó claro el pasado martes que no estaba aún definida, sin embargo, si aseguró que se vienen cambios.

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"Estamos bien, con unas ganas bárbaras, es una semifinal del Mundial, con la ilusión intacta y agradecimiento eterno a estos jugadores que nos llevaron otra vez a una semifinal, con la dificultad que tiene", señaló Scaloni con la ilusión intacta de poder llevarse la victoria.

Captan a Scaloni regañando a la Selección Argentina
Esto dijo el técnico de Argentina sobre el partido contra Inglaterra. (AFP/ Juan MABROMATA)

¿Cuáles fueron las declaraciones de Lionel Scaloni antes de la semifinal de Argentina VS Francia?

Así mismo, el entrenador del campeón del mundo en Qatar 2022, insistió en que el plan que tienen como equipo es justamente tomar la pelota y sufrir lo menor posible. Además, fue enfático en las ventajas y fortalezas que tiene el rival que enfrentarán en el terreno de juego.

"Inglaterra es explosivo, tiene jugadores por las bandas de uno contra uno, características distintas a otras Selecciones. Con algunos matices, buscaremos sorprenderlos", dijo el DT.

Entre otros temas, Scaloni también habló de lo que significa para todos estar en una semifinal, por lo que subrayó que, pese al cansancio, su foco está en estar a la altura y jugar en buenas condiciones físicas, dejando claro que, quien no lo esté, no jugará este compromiso.

"Es un partido para que no haya jugador en inferioridad física. Los necesitamos en su máximo esplendor", agregó

Por ahora, los ojos de millones de aficionados en todo el mundo, pero especialmente de Argentina e Inglaterra, están puestos en una semifinal que promete emocionar de principio a fin.

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