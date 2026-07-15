Juliana Calderón reveló cuál ha sido el curioso antojo que ha tenido en su embarazo

Juliana Calderón volvió a compartir detalles de su embarazo y sorprendió a sus seguidores al revelar cuál ha sido el inusual antojo que ha experimentado durante esta etapa. La creadora de contenido contó de qué se trata este curioso gusto, un detalle que no pasó desapercibido entre quienes siguen de cerca su proceso de gestación.

¿Cuál ha sido el antojo de Juliana Calderón durante su embarazo?

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar el antojo que ha marcado su primer embarazo. La creadora de contenido mencionó que no entendía la combinación, pero era algo que no podía evitar comer en esta emocionante etapa de su vida.

Juliana Calderón continúa revelando detalles de su embarazo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Pues con una fotografía compartida a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la joven empresaria enseñó que una de sus comidas favoritas en su etapa de gestación era una mezcla de tocineta con chocolate para esparcir.

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Aunque la combinación generó sorpresa entre sus seguidores, Juliana Calderón la mostró con total naturalidad y dejó ver que, por ahora, ese se ha convertido en uno de los antojos que más ha disfrutado durante su primer embarazo.

¿Quién es el padre del bebé de Juliana Calderón?

Vale la pena destacar que desde que Juliana Calderón anunció que estaba en la espera de su primer hijo la atención de esta noticia continúa centrándose en la identidad del padre del bebé, pues la noticia llegó poco después del fallecimiento de su expareja sentimental Juan Manuel Rodríguez, quien perdió la vida el pasado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo junto al icónico cantante de música popular Yeison Jiménez.

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Aunque las redes sociales se llenaron de especulaciones al respecto, en donde incluso se llegó a pensar que Juan Manuel podría ser el padre del menor, actualmente esta hipótesis cambió.

Recientemente la influenciadora presumió que se encontraba nuevamente en una relación sentimental con una de sus exparejas, por lo que internautas creen que él podría ser el verdadero padre del bebé. Sin embargo, Juliana no ha confirmado dicha información.