El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo sismo en distintas zonas del país, en un reciente comunicado compartido a través de sus plataformas digitales.

Así también, los internautas han generado todo tipo de comentarios a través de las distintas plataformas digitales acerca de la magnitud y las zonas en las que se sintió.

¿En qué zonas de Colombia se registró un nuevo sismo este 15 de julio?

El Servicio Geológico Colombiano registró un nuevo sismo. | Foto: Freepik

En un reciente comunicado oficial compartido por parte del Servicio Geológico Colombiano a través de su portal digital, se reveló que ocurrió un nuevo sismo este miércoles 15 de julio, expresando las siguientes palabras:

“El Servicio Geológico Colombiano informa que se presentó un nuevo sismo en Los Santos, Santander Colombia de una magnitud de 2.5”, dice el comunicado.

Con respecto a esta situación, los internautas han generado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por las respectivas medidas de seguridad que se deben tener en cuenta en caso de una eventualidad sísmica.

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¿En qué otras regiones de Colombia tembló el pasado 14 de julio?

Es clave mencionar que el Servicio Geológico Colombiano se ha destacado por mantener informados a los internautas acerca de los distintos temblores que se han presentado en el país.

Por esta razón, el Servicio Geológico Colombiano reveló a través de su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, informó que el pasado martes 14 de julio, se presentó una nueva alerta sísmica en El Cantón del San Pablo, Chocó, el cual tuvo una magnitud de 3.1.

¿Cuáles han sido los recientes sismos reportados en el país? | Foto: Freepik

Aunque por el momento no se han reportado nuevas alertas sísmicas en otras partes del país, los internautas se han encontrado bajo la expectativa acerca de las respectivas medidas de seguridad que se deben tener en cuenta en caso de sismo.

¿Cuál es la razón por el que los usuarios han estado informado de las señales sísmicas en el país?

Recordemos que, en el mes de junio, el país de Venezuela sufrió un doblete sísmico, el cual afectó a varias personas, pues se confirmó un alto porcentaje de fallecidos, heridos y desaparecidos.

Por esta razón, los internautas se han mantenido informados acerca de las respectivas medidas de seguridad que se deben tener en cuenta en caso de un sismo.