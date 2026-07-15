Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Duelo en el fútbol, falleció reconocido exjugador en medio de un accidente de tránsito, ¿quién?

Se confirmó el desafortunado fallecimiento de un exfutbolista en medio de un trágico accidente de tránsito en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Duelo en el fútbol, falleció reconocido exjugador en medio de un accidente de tránsito, ¿quién?
¿Quién fue el reconocido exfutbolista que falleci+o? | Fotos: Freepik

El mundo del fútbol se viste de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de un reconocido exjugador, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha dejado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por el trágico hecho en el que falleció el futbolista, a causa de un accidente de tránsito.

Artículos relacionados

¿Quién fue el reconocido exfutbolista que falleció en las últimas horas?

El nombre del futbolista Emanuel Jesús Bonfim Evaristo, más conocido como Manú, se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas tras confirmarse su fallecimiento en las últimas horas.

Duelo en el fútbol, falleció reconocido exjugador en medio de un accidente de tránsito, ¿quién?
Así se confirmó el fallecimiento del exfutbolista Manú. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte del equipo FC Alverca, quien reveló la noticia del futbolista a través de su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, en el que expresaron las siguientes palabras:

“El FC Alverca – Futebol, SAD manifiesta con profundo pesar del fallecimiento de Manú, antiguo jugador del FC Alverca, enderezando como más sentidas condolencias a su familia, amigos y a todos los que lo acompañaron a lo largo de su carrera futbolística”, dice el comunicado oficial.

Por el momento, la noticia ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por el fallecimiento del exjugador, quien dejó un importante legado a lo largo de su carrera profesional.

¿Cuál fue la razón por la que falleció el reconocido futbolista Manú en las últimas horas?

Artículos relacionados

Según lo han reportado varios medios internacionales, la razón por la que falleció el destacado futbolista se debió a causa de un desafortunado accidente de tránsito.

Así también, las autoridades de Portugal han mariarevelado que el futbolista falleció mientras conducía en medio de un desafortunado accidente de tránsito.

Duelo en el fútbol, falleció reconocido exjugador en medio de un accidente de tránsito, ¿quién?
¿Cuál fue el importante legado que dejó el exfutbolista? | Foto: Freepik

De igual modo, se reveló que presentó algunas complicaciones de salud, en especial, por un paro cardiorrespiratorio.

Entre tanto, los hinchas del fútbol han recordado el importante legado que dejó el futbolista a lo largo de su amplia trayectoria profesional, pues, participó en varios equipos como: SL Benfica, Modena, Alveca, Atenas FC y otros más, en los que se destacó a lo largo de su carrera.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Lionel Scaloni, director técnico de Argentina durante rueda de prensa. Copa Mundial

Scaloni rompe el silencio antes de enfrentar a Inglaterra y anuncia sorpresas: esto dijo

Lionel Scaloni se fue con toda previo al partido de la semifinal y dejó ver que habrán sorpresas contra Inglaterra.

Haaland reapareció con su novia y así luce tras la eliminación de Noruega Mundial de fútbol

Haaland reapareció en redes junto a su novia tras la eliminación de Noruega

Haaland causa reacciones en redes tras reaparecer luego de la eliminación de Noruega del mundial, junto a su novia.

DT de Argentina se refirió al duelo contra Inglaterra en el Mundial 2026 Mundial de fútbol

Lionel Scaloni sorprendió con sus palabras sobre Inglaterra antes de la semifinal, ¿qué dijo el DT?

El técnico argentino habló del duelo ante Inglaterra y pidió no mezclar el fútbol con la historia.

Lo más superlike

Mané Díaz desató reacciones al compartir críticas a James Rodríguez Luis Díaz

Papá de Luis Díaz desató reacciones al compartir críticas a James Rodríguez tras el Mundial 2026

Papá de Luis Díaz compartió una crítica sobre James Rodríguez tras el Mundial 2026 y generó conversación en redes.

Participantes de MasterChef Celebrity 2026 MasterChef Celebrity Colombia

¡La espera terminó! Esta es la fecha confirmada para el gran estreno de MasterChef Celebrity 2026

anuel aa recuerda a karol g Karol G

Anuel AA fue directo con Karol G tras su regreso a la música, esto dijo

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"