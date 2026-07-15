El mundo del fútbol se viste de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de un reconocido exjugador, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha dejado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por el trágico hecho en el que falleció el futbolista, a causa de un accidente de tránsito.

¿Quién fue el reconocido exfutbolista que falleció en las últimas horas?

El nombre del futbolista Emanuel Jesús Bonfim Evaristo, más conocido como Manú, se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas tras confirmarse su fallecimiento en las últimas horas.

Así se confirmó el fallecimiento del exfutbolista Manú. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte del equipo FC Alverca, quien reveló la noticia del futbolista a través de su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, en el que expresaron las siguientes palabras:

“El FC Alverca – Futebol, SAD manifiesta con profundo pesar del fallecimiento de Manú, antiguo jugador del FC Alverca, enderezando como más sentidas condolencias a su familia, amigos y a todos los que lo acompañaron a lo largo de su carrera futbolística”, dice el comunicado oficial.

Por el momento, la noticia ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por el fallecimiento del exjugador, quien dejó un importante legado a lo largo de su carrera profesional.

¿Cuál fue la razón por la que falleció el reconocido futbolista Manú en las últimas horas?

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Según lo han reportado varios medios internacionales, la razón por la que falleció el destacado futbolista se debió a causa de un desafortunado accidente de tránsito.

Así también, las autoridades de Portugal han mariarevelado que el futbolista falleció mientras conducía en medio de un desafortunado accidente de tránsito.

¿Cuál fue el importante legado que dejó el exfutbolista? | Foto: Freepik

De igual modo, se reveló que presentó algunas complicaciones de salud, en especial, por un paro cardiorrespiratorio.

Entre tanto, los hinchas del fútbol han recordado el importante legado que dejó el futbolista a lo largo de su amplia trayectoria profesional, pues, participó en varios equipos como: SL Benfica, Modena, Alveca, Atenas FC y otros más, en los que se destacó a lo largo de su carrera.