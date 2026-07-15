Mbappé rompió el silencio y lanzó fuertes declaraciones tras derrota contra España

El pasado martes 14 de julio, se vivió uno de los partidos más intensos e importantes del Mundial 2026, pues se llevó a cabo el primer partido de semifinales del torneo en el que la Selección de España logró anotar dos goles y asegurar su pase directo a la final que tendrá lugar el próximo domingo 19 de julio.

¿Qué dijo Kylian Mbappé tras la derrota de Francia frente a España en el Mundial 2026?

Tras la derrota de la selección francesa ante los españoles, Kylian Mbappé rompió el silencio ante la prensa para dar a conocer su postura frente a lo sucedido, dejando en evidencia además, cuál será el equipo al que apoyará luego de quedarse por fuera del campeonato.

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"No fue un mal partido, vivo en Madrid y mi novia es española, yo tengo que volver a casa eh", fueron las palabras del futbolista en medio de una entrevista que concedió al culminar el partido de la semifinal.

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Frente al encuentro que se cumplirá entre Inglaterra y Argentina para definir al segundo finalista de la copa, Mbappé habló sin titubeos al respecto y no ocultó su apoyo por la Selección de Lionel Messi, además de explicar la poderosa razón que hay detrás de su decisión.

"Ahora en la otra semifinal voy a hinchar por Argentina porque las Malvinas son argentinas", agregó el 10 de Francia.

¿Cómo reaccionó Mbappé tras la eliminación de Francia del Mundial 2026?

Cabe señalar que, durante la entrevista y luego de que el árbitro del compromiso anunció el final del partido, Kylian de 27 años se mostró visiblemente afectado ante las cámaras, pues con la derrota de su equipo se les escapó la posibilidad de estar nuevamente en una final, ya que, en la pasada edición estuvieron cerca de llevarse el título y en esta oportunidad, era una de las favoritas a ganar.

No obstante, ahora que están fuera de la competencia, queda esperar quién conseguirá quedarse con la victoria y, posteriormente jugar la anhelada final de la Copa del Mundo.

Las declaraciones de Kylian Mbappé tras la derrota frente a España. | AFP: Frank Fife

Por ahora, millones de aficionados en todo el mundo, esperan ansiosos poder ser testigos de los dos encuentros futbolísticos que aún quedan, y así despedirse de uno de los eventos del fútbol mundial más esperados por los hinchas.