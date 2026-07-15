El cantante cristiano Amaury Hernández falleció el 6 de julio de 2024 en un accidente cuando se encontraba subiendo una escalera. Dos años después, su esposa Karen Ponciano recordó el suceso y reveló más detalles sobre el día antes de su fallecimiento.

La esposa de Amaury Hernández, Karen Ponciano, recordó el fallecimiento de su esposo y relató lo que sucedió el día anterior (Foto por Freepik).

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¿Qué pasó el día antes del fallecimiento del cantante cristiano Amaury Hernández?

Karen Ponciano reveló en una entrevista, con el canal de YouTube Batalla Studios, los detalles sobre el día anterior al fallecimiento de su esposo, Amaury Fernández.

Durante la entrevista explicó que ella dio a luz a su hija Yara el 5 de julio de 2024, pues el nacimiento se adelantó por razones médicas. No obstante, los doctores realizaron el procedimiento por cesárea, y la niña nació sin mayores complicaciones.

Tras el nacimiento de Yara, Karen Ponciano compartió una fotografía de Amaury Férnandez sosteniendo a la niña. Luego contó que su esposo se encontraba subiendo una escalera, en la misma clínica donde nació Yara, y sufrió un desmayo inesperado que terminó en una caída.

Tras la caída, el cantante cristiano sufrió un tromboembolismo pulmonar de acuerdo con el testimonio de Karen Ponciano.

Él se había caído de la escalera, él iba a subir, se cayó hacia atrás, y eso hizo que se le subiera un coagulo a los pulmones y le diera un trombo y le diera un tromboembolismo pulmonar.

De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, este tipo de tromboembolismo consiste en la obstrucción de las arterias pulmonares por un coágulo (émbolo), y puede comprometer funciones vitales como la cardiaca y muscular.

El cantante cristiano Amaury Hernández falleció el 6 de julio de 2024 en un accidente cuando se encontraba subiendo una escalera (Foto por Freepik).

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¿Cómo se enteró la esposa del cantante cristiano Amaury Hérnandez sobre su fallecimiento?

Karen Ponciano relató que se enteró de la caída de su esposo y de su fallecimiento por medio del doctor que le practicó el procedimiento para el nacimiento de Yara. Amaury Fernández falleció el 6 de julio de 2024, un día después del nacimiento de su hija.

Durante la entrevista, la creadora de contenido resaltó que la palabra falleció quedó guardada en su memoria desde ese día y afirmó que este ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida.