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Sheila Gándara presumió su figura tras su desahogo por la ruptura con Juanda Caribe; así luce

Sheila Gándara sorprendió al presumir su figura tras su desahogo de su ruptura con Juanda Caribe.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sheila Gándara reapareció luego de su desahogo y presumió su figura en redes.
Sheila Gándara sorprendió al presumir su figura tras su desahogo por Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Sheila Gándara reapareció en redes sociales presumiendo su figura luego de su reciente desahogo sobre su ruptura con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe.

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¿Qué mostró Sheila Gándara tras su ruptura con Juanda Caribe?

La influencer compartió una serie de fotografías en las que aparece luciendo un traje de baño enterizo de color naranja en un balcón, con un paisaje de palmeras de fondo, dejando ver su esbelta figura.

"Siempre cerca del mar", escribió Sheila Gándara al compartir la publicación.

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Tras las imágenes, las reacciones no se hicieron esperar y muchos de sus seguidores elogiaron su figura y la fortaleza que ha mostrado luego de su ruptura con su expareja y padre de su hija.

Sheila Gándara reapareció luego de su desahogo y presumió su figura en redes.
Sheila Gándara sorprendió al presumir su figura tras su desahogo por Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

"No tienes idea de lo que Dios te quitó del camino", fue uno de los comentarios que recibió.

Como bien se conoce, hace poco la creadora de contenido y expareja del finalista de La casa de los famosos Colombia participó como modelo en el video musical de una canción de la artista colombiana Betzabeth.

El videoclip generó revuelo, pues tanto las imágenes como la letra fueron relacionadas con lo que ocurrió en la relación de Sheila Gándara y su ruptura con Juanda Caribe.

¿Qué dijo Sheila Gándara en su desahogo tras su ruptura con Juanda Caribe?

La canción habla de una persona narcisista y mentirosa, y muestra todas las noches que lloró por culpa de esa relación, en la que sintió que nada importó.

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"La culpa solo fue mía por esperar que cambiaras, queriendo que algún día por fin me valoraras. Si sabía que no me querías, no sé por qué me quedaba".

Sheila Gándara reapareció luego de su desahogo y presumió su figura en redes.
Sheila Gándara sorprendió al presumir su figura tras su desahogo por Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

En las imágenes del videoclip también se ve a Sheila comiendo palomitas de maíz mientras observa la televisión y ve a su pareja con otra mujer, que muchos relacionaron con la cercanía que tuvieron Juanda Caribe y Mariana Zapata durante la convivencia en La casa de los famosos Colombia.

Además, al final del video aparece Sheila Gándara caminando por la playa, tomada de la mano de una pequeña niña, mientras ambas avanzan hacia el horizonte.

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