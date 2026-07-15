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Sale a la luz un video de Haaland irreconocible: así luce con el cabello corto

En redes circula un video que causó revuelo en donde Erling Haaland aparece con pelo corto y hablando español.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Así lucía Haaland con el cabello corto
Reviven un video de Haaland con el cabello corto. (AFP/ UWE KRAFT )

Durante la Copa Mundial FIFA 2026, Erling Haaland, el goleador noruego, ganó mayor exposición tras conquistar al público femenino, quien ha destacado la increíble personalidad que tiene.

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Aunque ya era muy famoso entre los aficionados del fútbol, ahora, el europeo ha ganado una gran fanaticada, debido a que su apariencia es comparada con la de un vikingo por su 1.95 metros de altura.

De hecho, su forma de ser no pasa desapercibida, porque, aunque se vea muy grande y rudo, reconocen lo noble que se muestra y en diferentes videos, esto ha sido demostrado. Por ahora, tras la eliminación de Noruega, sus fans quedaron tristes porque ya no lo pueden ver en el Mundial.

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Sin embargo, dentro de poco volverá a las canchas para volver a ser la estrella del balón y complacer a sus nuevos fans, quienes aman verlo jugando porque tiene un gran don para el fútbol.

¿Cuál es el video que revivieron de Haaland con cabello corto y hablando español?

A través de redes está circulando un clip que para los seguidores de Erling Haaland, es muy tierno, pues se ve al noruego con cabello corto y más joven, hablando español, pues saludo en el video en este idioma.

Reviven un video de Haaland con el cabello corto
Haaland reaparece con el cabello corto. (AFP/ CHANDAN KHANNA)

Según los comentarios, el futbolista llama la atención por cómo se ve de diferente con el pelo corto, pues ahora, su cabello es lo que capta las miradas tras convertirse en su sello personal; de hecho, en redes han aparecido niños siguiendo su estilo.

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Así mismo, su acento hablando bien el español también generó comentarios, ya que se escuchó que pronunció muy bien las palabras.

¿Por qué Haaland ha llamado tanto la atención tras el Mundial 2026?

Muchas mujeres han salido a hablar en las plataformas digitales y decir por qué Erling Haaland ha llamado tanto la tención especialmente de las chicas y por su personalidad segura, divertida, ruda y tierna a la vez.

Haaland reaparece con el cabello corto
Así lucía Haaland con el cabello corto. (AFP/ CHANDAN KHANNA)

Algunas dicen que tiene “mucha energía masculina”, pero que no deja de un lado ser sensible, según lo que muestra.

Por eso mismo, destacan que sus comportamientos en la cancha son divertidos, más que de una persona competitiva y él mismo ha dicho que se divierte jugando.

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