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¿Yaya Muñoz le contó a Yina Calderón sobre el embarazo de Karina García?: esto confesó

Yaya Muñoz rompió el silencio sobre ser ella la informante de Yina Calderón del embarazo de Karina García y confesó toda la verdad.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
¿Yaya Muñoz habló con Yina Calderón sobre el embarazo de Karina García?
Yaya Muñoz confesó si le contó a Yina Calderón sobre el embarazo de Karina García. (Foto/ Canal RCN)

El pasado viernes 10 de julio, Yina Calderón estuvo en Buen día, Colombia y habló de cómo se entera de los embarazos de las famosas, delatando a quiénes podrían ser sus informantes.

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Al mencionar el embarazo de Karina García, habló de Yaya Muñoz y los televidentes concluyeron que ella fue quien contó que su amiga está esperando a su tercer hijo, por lo que llegaron a ella a llenarla de comentarios y mensajes sobre el tema.

Por eso miso, tras casi una semana de esa conversación de Calderón en televisión nacional, Yaya rompe el silencio y confiesa la verdad, si fue ella o no, quien le contó a su excompañera de reality sobre el embarazo de la paisa.

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Su respuesta, generó bastante conmoción en redes, además porque dejó en evidencia las pruebas de lo que dijo, defendiéndose con enojo y lanzando contundentes mensajes.

¿Yaya Muñoz confesó que fue ella la que le dijo a Yina Calderón que Karina García está en embarazo?

En el programa en vivo en el que Yaya Muñoz es panelista, rompió el silencio y fue dura al responderle a todos los que le han dicho que es una mala amiga.

Yaya Muñoz confesó si le contó a Yina Calderón sobre el embarazo de Karina García
Esto confesó Yaya Muñoz sobre el embarazo de Karina García. (Foto/ Canal RCN)

Ella explicó que, le da igual lo que le digan, pero tiene claro lo que es y lo que hace, revelando que apenas se armó ese revuelo, le escribió a Karina García y a Yina Calderón, por lo que sacó a la luz la conversación.

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En los audios, se escucha a la huilense diciendo que nunca dijo que Yaya fue quien habló del embarazo de Karina, sino que lo negó y su actitud la delató, por lo que Calderón dio por hecho que los rumores sí eran realidad.

¿Qué más dijo Yina Calderón al desmentir que Yaya Muñoz fue quien contó lo del embarazo de Karina García?

Yaya Muñoz dejó escuchar todos los audios que envió Yina Calderón, quien reiteró que la presentadora nunca le contó sobre el embarazo de Karina, ya que lo negó o que evadía el tema diciendo que no sabía.

Esto confesó Yaya Muñoz sobre el embarazo de Karina García
¿Yaya Muñoz habló con Yina Calderón sobre el embarazo de Karina García?. (Foto/ Canal RCN)

Por eso fue que la empresaria asumió que el embarazo es una realidad y fue clara el explicar que ella nunca afirmó en Buen día, Colombia que fue Yaya la que habló del tema, solo que la mencionó en su conversación.

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