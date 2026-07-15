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La misteriosa presencia que ha aparecido entre los escombros en La Guaira

Susto en la Guaira tras una misteriosa paranormal que estaría apareciendo en diferentes lugares en medio de los escombros.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La extraña presencia que se ha aparecido entre los escombros en La Guaira
La misteriosa presencia que se ha aparecido entre los escombros en La Guaira. (Foto/ Freepik)

En los últimos días, a través de las plataformas digitales ha estado circulando varios momentos escalofriantes que han presenciado los rescatistas y los damnificados tras el terremoto en Venezuela.

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Desde el pasado 24 de junio, luego del doble sismo, uno de 7.5 y el otro de 7.2 de magnitud, el país vecino ha estado enfrentando una de las peores crisis que ha vivido, pues en La Guaira, una de las zonas más vulnerables, esta emergencia ha dejado más de 4000 fallecidos.

A esta fecha no se espera que haya alguien con vida, sin embargo, se sigue trabajando para encontrar desaparecidos y para salvar la vida de las personas que han sobrevivido; por eso, siguen recibiendo donaciones para cubrir las necesidades.

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Por otro lado, uno de los temas que está dando de qué hablar son los supuestos momentos paranormales que tienen aterrados a algunos venezolanos, quienes han vivido estos sucesos.

¿Cuál es la presencia que se ha visto en repetidas ocasiones en medio del desastre en La Guaira?

Mencionado anteriormente, han salido a la luz varios momentos entre fotos y videos que evidencias supuestas presencias extrañas y también, aterradoras psicofonías.

La figura de negro que ha sido vista entre los escombros en La Guaira
La extraña presencia que se ha aparecido entre los escombros en La Guaira. (Foto/Freepik)

Sin embargo, hay una presencia que ha salido en repetidas ocasiones, pero en diferentes zonas y registros; se trata de alguien completamente de negro sobre los escombros e incluso, en las residencias que está abandonada.

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En los comentarios de las publicaciones, las personas ya han manifestado esto, que esa misma aparición se deja ver en diferentes momentos y una vidente ya mencionó que percibía de él una energía muy baja.

¿Qué ha dicho videntes sobre las presencias y psicofonías en los escombros en Venezuela?

Una vidente de Venezuela ya analizó algunos de los videos que circulan en redes y ante la extraña presencia que sale en repetidas ocasiones, no especificó qué era, pero sí insinuó que no es algo bueno por su energía.

La misteriosa presencia que se ha aparecido entre los escombros en La Guaira
La figura de negro que ha sido vista entre los escombros en La Guaira. (Foto/Freepik)

En cuanto a varias de las psicofonías que se alcanzan a escuchar en los videos, explicó que muchas personas fallecieron sin que ellos quisieran y puede que los lamentos se deban a eso.

Precisamente, se han registrado más audios con voces que se lamentan, que presencias, pero también se han visto sombras en medio de los derrumbes.

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