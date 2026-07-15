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Karina García fue diagnosticada con una afección en la sangre durante su tercer embarazo

Karina García habló de la afección en la sangre que le detectaron durante su reciente embarazo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Estos son todos los detalles sobre la afección en la sangre que le detectaron a Karina García en su tercer embarazo.
Estos son todos los detalles sobre la afección en la sangre que le detectaron a Karina García en su tercer embarazo. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido paisa Karina García se refirió a la afección en la sangre que le fue detectada durante su reciente embarazo y compartió detalles sobre esta situación, que marcó una etapa importante de su maternidad.

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¿Cuál fue la afección en la sangre que le detectaron a Karina García en su tercer embarazo?

Durante la noche del martes 14 de julio, Karina García reapareció en sus redes sociales para contarles a sus seguidores cómo había transcurrido su día. Sin embargo, un detalle de su publicación terminó preocupando a su comunidad.

¿Cuál es la historia de Kris R y Karina García?
En redes recuerdan la historia de Kris R y Karina García / (Fotos de Canal RCN)

La creadora de contenido compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, una fotografía en la que mostró los medicamentos y suplementos que debe tomar para que su embarazo avance de manera adecuada.

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Junto a la imagen, explicó que consume vitaminas, calcio, medicamentos para la migraña y las náuseas. Además, reveló que le recetaron hierro luego de ser diagnosticada con anemia durante su tercer embarazo.

“Antes de dormir: vitaminas, calcio, pastas para el dolor de cabeza, para las náuseas a estas alturas. Hierro, porque me diagnosticaron anemia”.

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La publicación no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes permanecen atentos a cada novedad sobre esta nueva etapa de su vida. Por ahora, la influenciadora continúa documentando el avance de su embarazo a través de sus redes sociales, donde mantiene al tanto a su comunidad sobre esta nueva experiencia.

¿Cuáles son los riesgos de la anemia en las embarazadas?

La anemia es causada por la deficiencia de hierro en la sangre y puede ser mayormente peligrosa en mujeres gestantes debido a que de no estabilizarse podría aumentar el riesgo de un parto prematuro, bajo peso del bebé e incluso depresión posparto.

El diagnostico, según expertos, suele darse cuando los niveles de hemoglobina bajan 11 g/dL en el primer y tercer trimestre, o de 10.5 g/dL en el segundo tras análisis de sangre que se llevan a cabo a lo largo del embarazo.

Karina García reveló lo que más la desespera de su embarazo
Karina García sorprendió con una confesión sobre su embarazo. (Foto: Canal RCN y Freepik)
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