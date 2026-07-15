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La razón por la que Argentina jugará con la camiseta azul oscura ante Inglaterra, ¿su amuleto?

La elección de la camiseta con la que jugará Argentina ante Inglaterra ha generado revuelo en redes tras superstición.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Por qué Argentina jugará con la camiseta azul oscura ante Inglaterra en el Mundial
Argentina usará la camiseta azul frente a Inglaterra y esta es la explicación. (Foto: AFP)

La Selección Argentina volverá a vestir su tradicional camiseta azul en la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra.

La decisión ha despertado varias reacciones entre los aficionados por los antecedentes que tiene esta camiseta en los enfrentamientos entre ambas selecciones.

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¿Por qué la camiseta azul de Argentina será utilizada ante Inglaterra?

Sin embargo, el uso de este uniforme no responde a una elección del cuerpo técnico ni de los jugadores, sino a las normas establecidas por la FIFA para el torneo.

La elección de la camiseta que utilizará cada selección durante el Mundial 2026 está definida por el reglamento de la FIFA, que establece que los equipos deben presentar un contraste claro entre sus uniformes para facilitar la identificación de los jugadores durante el partido.

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En esta oportunidad, Inglaterra jugará con su tradicional uniforme blanco, por lo que Argentina utilizará su camiseta alternativa azul para cumplir con ese criterio de contraste.

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La decisión hace parte de la organización de cada encuentro y no depende de una solicitud realizada por alguna de las selecciones.

Aunque la prioridad es que las selecciones jueguen con su uniforme principal, si existe la posibilidad de confusión entre los colores de los equipos, los arqueros o incluso los árbitros, la organización puede determinar el uso de la camiseta alterna.

¿Qué antecedentes tiene la camiseta azul de Argentina frente a Inglaterra?

La decisión de volver a utilizar la camiseta azul también despertó expectativa por lo que representa esta prenda en la historia de los enfrentamientos entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales.

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La primera fue en los cuartos de final del Mundial de México 1986, encuentro en el que Diego Armando Maradona marcó los históricos goles conocidos como 'La mano de Dios' y 'El gol del siglo'.

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Años después, en el Mundial de Francia 1998, Argentina volvió a enfrentar a Inglaterra utilizando la camiseta azul. En esa ocasión, el equipo dirigido por Daniel Passarella logró avanzar a la siguiente ronda tras imponerse en la definición por penales.

 

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