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Karen Sevillano encaró a Neider por una sospechosa marca en su cuello, ¿Hubo infidelidad?

Karen Sevillano enfrentó a Neider por presunta infidelidad tras percatarse de detalle en su cuello que levantó sospechas.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karen Sevillano confrontó a Neider por una extraña marca en su cuello.
Karen Sevillano confrontó a Neider por una extraña marca en su cuello. (Foto Canal RCN).

Karen Sevillano volvió a captar la atención de sus seguidores luego de confrontar a Neider por una presunta infidelidad. La creadora de contenido argumentó que un detalle en el cuello de su pareja despertó sus sospechas, lo que la llevó a pedirle explicaciones sobre lo ocurrido.

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¿Cuál fue la marca en el cuello de Neider que levantó sospechas de infidelidad?

Karen Sevillano volvió a apoderarse de las tendencias digitales luego de que Neider dejara en evidencia por medio de sus redes sociales el reclamo que ella le hizo por una presunta infidelidad.

Karen Sevillano vio una sospechosa marca en el cuello de Neider y lanzó inesperado reclamo
Karen Sevillano vio una sospechosa marca en el cuello de Neider y lanzó inesperado reclamo. (Foto Canal RCN).

Todo ocurrió después de que la creadora de contenido notara un detalle en el cuello del influenciador que despertó sus sospechas y dio paso a la confrontación.

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En el video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Neider García explicó que el rasguño que tenía en el cuello, y que despertó las sospechas de Karen Sevillano, habría sido consecuencia de un partido de fútbol. Según su versión, la marca no tenía relación con una infidelidad, sino con el contacto físico propio del juego.

Durante la discusión, el creador de contenido aseguró que en medio de las jugadas es normal que los jugadores se sujeten entre sí y que, en la intensidad del encuentro, alguien puede terminar rasguñando a otro de forma accidental. "Ellos le ponen la mano ahí, en la fuerza y el corre, corre, lo rasguñan a uno", respondió para justificar la lesión.

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¿Neider le fue infiel a Karen Sevillano?

Sin embargo, Karen Sevillano puso en duda esa explicación. Primero señaló que los hombres suelen jugar con las uñas cortas, por lo que le parecía poco creíble que un rasguño de ese tipo se hubiera producido en un partido. Después insistió en sus sospechas con preguntas que buscaban evidenciar las inconsistencias que, según ella, tenía el relato de su pareja.

Por ahora, ninguno de los dos ha aclarado si el intercambio hizo parte de una discusión real o si se trató de una puesta en escena para el contenido que suelen compartir en redes sociales.

Karen Sevillano no dejó pasar una marca en el cuello de Neider y lo puso contra las cuerdas
Karen Sevillano no dejó pasar una marca en el cuello de Neider y lo puso contra las cuerdas. (Foto Canal RCN).
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