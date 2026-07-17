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Vidente del Mundial lanzó inesperada predicción para Argentina vs. España: ‘Mi visión es muy fuerte’

José Fuentes, el vidente que acertó semifinales del Mundial 2026, reveló su predicción para el partido Argentina vs. España.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Vidente del Mundial lanzó inesperada predicción para Argentina vs. España
Vidente del Mundial habló sobre el partido Argentina vs. España / (Fotos de AFP)

Tras acertar los resultados de las semifinales del Mundial 2026, el vidente natural José Fuentes volvió a generar conversación entre los aficionados al fútbol luego de compartir su visión sobre el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

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¿Qué predijo José Fuentes para la final Argentina vs. España del Mundial 2026?

José Fuentes, quien había anticipado los triunfos de España frente a Francia y de Argentina ante Inglaterra, publicó un nuevo mensaje en sus redes sociales en el que habló sobre el encuentro definitivo de la Copa del Mundo.

El vidente aseguró que tiene una visión clara sobre lo que podría ocurrir el próximo 19 de julio, fecha en la que Argentina y España se enfrentarán por el título mundial. Sus declaraciones rápidamente llegaron a diferentes comunidades de aficionados que siguen la actualidad del torneo.

En su mensaje, Fuentes felicitó a la selección argentina y destacó el apoyo que ha recibido de seguidores de distintos países durante el Mundial. Además, pidió tranquilidad, recordando que sus palabras corresponden a una predicción y no a un resultado confirmado.

“Quería felicitar a la selección argentina y a todos ustedes que estuvieron ahí con su selección. Muchos fans que no son argentinos también me escriben, por el amor que le tienen al fútbol argentino y a Messi”, comentó.

¿Qué dijo el vidente José Fuentes sobre el posible campeón del Mundial 2026?
El vidente José Fuentes destacó el apoyo de los fans argentinos / (Foto de AFP)

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¿Qué dijo el vidente José Fuentes sobre el posible campeón del Mundial 2026?

Durante sus declaraciones, José Fuentes explicó que su interpretación apunta hacia un triunfo argentino en la final contra España. Según afirmó, desde antes del partido ante Inglaterra había observado un escenario favorable para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El vidente mencionó que las estadísticas y los análisis previos ubicaban a Argentina en una situación complicada, pero aseguró que su percepción indicaba otro camino.

“Matemáticamente era imposible... y sucedió”, afirmó.

También señaló que decidió compartir su visión con cuidado y evitó presentar sus palabras como una certeza absoluta, aunque manifestó confianza en lo que había interpretado.

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¿Cuándo se juega Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se disputará el próximo 19 de julio, a las 2:00 p.m. (hora Colombia). El partido podrá verse en Colombia a través de Canal RCN y su aplicación oficial, donde los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo.

Mientras los equipos preparan el enfrentamiento decisivo, la predicción de José Fuentes se convirtió en uno de los temas comentados alrededor de la final. Sus seguidores recuerdan sus aciertos en las semifinales, aunque el resultado definitivo solo se conocerá cuando termine el partido.

Fuentes cerró su mensaje asegurando que su visión sobre el desenlace del torneo es fuerte y que espera que todo ocurra como lo interpretó, en una declaración que volvió a llamar la atención de los aficionados antes del esperado enfrentamiento.

¿Cuándo se juega Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?
El partido Argentina vs. España podrá verse a través de Canal RCN / (Foto de Freepik)
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