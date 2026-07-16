Harry Kane habló tras la eliminación de Inglaterra y sorprendió al enviarle mensaje a Messi

Harry Kane rompió el silencio tras la eliminación de Inglaterra frente a Argentina en las semifinales del Mundial 2026 y compartió un sentido mensaje sobre el resultado, además de referirse a Lionel Messi.

¿Qué dijo Harry Kane tras la derrota de Inglaterra ante Argentina?

Luego del compromiso disputado en Atlanta, el capitán de la selección inglesa habló con los medios de comunicación y no pudo ocultar la tristeza que le dejó la eliminación.

Harry Kane aseguró que el grupo hizo un gran esfuerzo para llegar hasta esta instancia, pero reconoció que el resultado fue un golpe muy duro para los jugadores, el cuerpo técnico y los aficionados.

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"Simplemente estoy destrozado. Destrozado por los chicos, por todos: el equipo, el cuerpo técnico y los aficionados", dijo el delantero tras hacer el balance después del partido.

Harry Kane lanzó inesperado elogio a Lionel Messi tras la eliminación del Mundial. (Fotos: AFP)

El futbolista británico también habló del desarrollo del encuentro y explicó que, tras abrir el marcador, Inglaterra cambió su manera de jugar y terminó cediendo ante el equipo argentino.

Además, afirmó que ahora necesita tiempo para asimilar la eliminación y procesar todo lo que dejó la participación de Inglaterra en esta Copa del Mundo.

¿Qué dijo Harry Kane sobre Lionel Messi tras la eliminación del Mundial?

En la misma rueda de prensa, Harry Kane también fue consultado sobre su futuro con la selección inglesa y la posibilidad de disputar otro Mundial dentro de cuatro años.

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El goleador, que cumplirá 33 años a finales de este mes, respondió que todavía es muy pronto para tomar una decisión y que analizará su continuidad temporada tras temporada.

Pero sorprendió al mencionar a Lionel Messi como ejemplo de un futbolista que continúa compitiendo al más alto nivel pese al paso de los años.

"Puedes ver a alguien como Messi rindiendo al máximo nivel incluso con mayor edad", comentó el delantero inglés al referirse al capitán argentino.

Y es que al finalizar el partido los dos jugadores protagonizaron un emotivo abrazo en el terreno de juego que por supuesto generó revuelo.

Harry Kane finalmente dijo que su equipo volvió a estar entre las cuatro mejores selecciones del Mundial.