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DT de Argentina se pronunció sobre la final del Mundial contra España: lanzó dura advertencia

Lionel Scaloni fue claro al hablar del enfrentamiento entre Argentina y España en la final del Mundial FIFA 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
DT de Argentina envió contundente mensaje antes de enfrentar a España
DT de Argentina lanzó contundente mensaje antes de la final. (AFP/ Buda Mendes - AFP/ David Ramos)

El pasado miércoles 15 de julio se definió el país que se enfrentará a España en la final de la Copa Mundial FIFA 2026 y se trata de Argentina, quien le ganó a Inglaterra marcando dos goles a cero.

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En el primer tiempo, ninguno de los equipos había anotado goles y en el segundo tiempo, los ingleses marcaron su único gol, pues en el minuto 85 ellos ya estaban siendo los ganadores, pero esto no resultó así.

En esos últimos instantes del partido, Argentina anotó los goles que lo llevaron a la victoria, ya que dieron la pelea hasta el último minuto y así lograron ganar esta semifinal; fue increíble cómo se dieron estos resultados, según las reacciones de los aficionados.

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La final del este torneo se llevará a cabo este domingo 19 de julio y desde ya se están haciendo no solo las apuestas, sino las predicciones de quién podría llevarse la copa; por ahora, el director técnico de Argentina ya habló de los españoles.

¿Qué dijo Lionel Scaloni sobre el partido de Argentina Vs España?

Luego de la clasificación de Argentina a la final de la Copa Mundial FIFA 2026 el pasado miércoles, el director técnico del equipo latinoamericano, Lionel Scaloni, se pronunció sobre los españoles.

DT de Argentina lanzó contundente mensaje antes de la final
DT de Argentina rompió el silencio antes de la final contra España. (AFP/ Juan MABROMATA)

“Ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país”, expresó.

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Así mismo, dijo el DT que, aunque vive en España y tiene familia allá, el domingo intentará ganarles, pero no dejó pasar su buen deseo al equipo y considera que será un lindo partido, manifestando su admiración por cómo juegan y por su comportamiento.

¿El director técnico de España se pronunció sobre Argentina antes de la final del Mundial?

Luis de la Fuente, director técnico de España habló de su enfrentamiento contra Argentina en la final de la Copa Mundial 2026 y dijo que, respeta mucho el nivel futbolístico del país y le hace ilusión enfrentarse a ellos, además mencionó la gran amistad que tiene con Lionel Scaloni.

DT de Argentina rompió el silencio antes de la final contra España
DT de Argentina envió contundente mensaje antes de enfrentar a España. (AFP/ JUAN MABROMATA)

Por ahora, se espera que llegue este anhelado día, el cual llegará el fin de las emociones que generó el fútbol en todo el mundo.

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