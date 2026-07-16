Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Luis de la Fuente, DT de España se pronunció por la final con Argentina del Mundial 2026: esto dijo

El Director Técnico de España dejó contundente mensaje por su próxima final con Argentina en el Mundial 2026, desatando opiniones.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Luis de la Fuente, DT de España se pronunció por la final con Argentina en el Mundial 2026: esto dijo
¿Qué dijo el DT de España por la final en el Mundial 2026? | AFP: Carl De Souza

En las últimas horas, los hinchas del fútbol han generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por confirmarse que la final del Mundial 2026, será entre las Selecciones de Argentina y de España.

Así también, los internautas se han sorprendido con una reciente confesión que compartió el Director Técnico de España, Luis de la Fuente, acerca del rival al que se enfrentará su equipo, el cual será con la Selección de Argentina.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el Director Técnico de España tras la final del Mundial 2026 con Argentina?

Ya se llevaron a cabo las dos semifinales del Mundial 2026 y los internautas han generado todo tipo de comentarios a través de las redes sociales al ver que la Selección de España y Argentina se enfrentarán al obtener el triunfo.

Luis de la Fuente, DT de España se pronunció por la final con Argentina en el Mundial 2026: esto dijo
Esto reveló Luis de la Fuente por la final del Mundial 2026. | AFP: Florencia Tan Jun

De este modo, el nombre de Luis de la Fuente se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por una entrevista con un medio internacional, en el que reveló la gran ilusión que sentía al poder enfrentarse con Argentina en la final, pues, expresó las siguientes palabras.

“En este Mundial 2026 hay un buen potencial futbolístico, pues, no es igual el fútbol europeo con el fútbol de Sudamérica. Me va a hacer mucha ilusión enfrentarme con la Selección de Argentina, pues, respeto mucho su nivel futbolístico y por la amistad que tengo con Lionel Escaloni”, agregó Luis de la Fuente.

En esta entrevista, el Director Técnico Luis de la Fuente reveló, que aunque la Selección de Inglaterra tuvo la oportunidad de llegar a la final del Mundial, resaltó su gran potencial a lo largo del Mundial 2026.

Artículos relacionados

¿Dónde ver la final del Mundial 2026 y cuándo será?

En el último mes, los hinchas del fútbol se han llenado de gran ilusión por todos los sucesos que se han presentado en el Mundial 2026.

Luis de la Fuente, DT de España se pronunció por la final con Argentina en el Mundial 2026: esto dijo
¿Cuándo será la final de Mundial 2026? | AFP: Buda Mendes

Por ello, la gran final será transmitida en directo a través del Canal RCN, el próximo 19 de julio desde el horario de las 2:00 p.m.

Si quieres ver la transmisión en directo a través de la aplicación del Canal RCN, puedes descargarla, sirve para los dispositivos de Apple y Android.

¡No te pierdas la final del Mundial 2026 a través de la pantalla del Canal RCN!

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Mujer que ha acertado pronósticos del Mundial 2026, dijo el ganador entre España y Argentina, ¿quién? Mundial de fútbol

Mujer que ha acertado pronósticos del Mundial 2026, dijo el ganador entre España y Argentina, ¿quién?

Se hace viral el pronóstico de una mujer en las redes sociales frente a quién se ganaría el Mundial 2026 entre España y Argentina.

Jude Bellingham reveló lo que pasó con Messi en el partido de la semifinal del mundial 2026. Mundial de fútbol

Jude Bellingham rompió el silencio sobre el tenso cruce que tuvo con Messi en la semifinal, ¿qué pasó?

Jude Bellingham explicó la discusión que tuvo con Lionel Messi y sorprendió con lo que dijo del argentino.

DT de Argentina envió contundente mensaje antes de enfrentar a España Mundial de fútbol

DT de Argentina se pronunció sobre la final del Mundial contra España: lanzó dura advertencia

Lionel Scaloni fue claro al hablar del enfrentamiento entre Argentina y España en la final del Mundial FIFA 2026.

Lo más superlike

Alexa Torrex genera preocupación al revelar el difícil momento que atraviesa Influencers

Alexa Torrex genera preocupación al revelar el difícil momento que atraviesa: ¿qué ocurrió?

Alexa Torrex llamó la atención al compartir un inesperado mensaje en el que reveló detalles sobre su estado emocional.

Luto en la música: falleció reconocido cantante tras complicaciones cardiacas, así se confirmó Talento internacional

Luto en la música: falleció reconocido cantante tras complicaciones cardiacas, así se confirmó

Hanny Vizcaíno, actriz de Pa' Seguirte Queriendo Hanny Vizcaíno

Hanny Vizcaíno confesó qué es lo que más le gusta de su personaje en "Pa' Seguirte Queriendo"

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"