En las últimas horas, los hinchas del fútbol han generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por confirmarse que la final del Mundial 2026, será entre las Selecciones de Argentina y de España.

Así también, los internautas se han sorprendido con una reciente confesión que compartió el Director Técnico de España, Luis de la Fuente, acerca del rival al que se enfrentará su equipo, el cual será con la Selección de Argentina.

¿Qué dijo el Director Técnico de España tras la final del Mundial 2026 con Argentina?

Ya se llevaron a cabo las dos semifinales del Mundial 2026 y los internautas han generado todo tipo de comentarios a través de las redes sociales al ver que la Selección de España y Argentina se enfrentarán al obtener el triunfo.

Esto reveló Luis de la Fuente por la final del Mundial 2026. | AFP: Florencia Tan Jun

De este modo, el nombre de Luis de la Fuente se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por una entrevista con un medio internacional, en el que reveló la gran ilusión que sentía al poder enfrentarse con Argentina en la final, pues, expresó las siguientes palabras.

“En este Mundial 2026 hay un buen potencial futbolístico, pues, no es igual el fútbol europeo con el fútbol de Sudamérica. Me va a hacer mucha ilusión enfrentarme con la Selección de Argentina, pues, respeto mucho su nivel futbolístico y por la amistad que tengo con Lionel Escaloni”, agregó Luis de la Fuente.

En esta entrevista, el Director Técnico Luis de la Fuente reveló, que aunque la Selección de Inglaterra tuvo la oportunidad de llegar a la final del Mundial, resaltó su gran potencial a lo largo del Mundial 2026.

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¿Dónde ver la final del Mundial 2026 y cuándo será?

En el último mes, los hinchas del fútbol se han llenado de gran ilusión por todos los sucesos que se han presentado en el Mundial 2026.

¿Cuándo será la final de Mundial 2026? | AFP: Buda Mendes

Por ello, la gran final será transmitida en directo a través del Canal RCN, el próximo 19 de julio desde el horario de las 2:00 p.m.

Si quieres ver la transmisión en directo a través de la aplicación del Canal RCN, puedes descargarla, sirve para los dispositivos de Apple y Android.

¡No te pierdas la final del Mundial 2026 a través de la pantalla del Canal RCN!